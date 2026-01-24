Amazon shock: sconto imperdibile sul notebook Lenovo Yoga 7

Il Lenovo Yoga 7 è un notebook 2-in-1 capace di trasformarsi direttamente in un tablet, proprio grazie alla possibilità di ruotare il display di 360 gradi e, ovviamente, al suo essere completamente touchscreen. Proprio il pannello è da 14 pollici di diagonale, è un buonissimo OLED con risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel (WUXGA) e cornici abbastanza sottili su tutti i lati (peccato il refresh rate si fermi a 60Hz).

I colori vibranti e i dettagli decisamente precisi, ne innalzano notevolmente la qualità generale, anche grazie ad un processore capace di garantire prestazioni davvero eccellenti: Intel Core Ultra 7 256V, con una configurazione che si completa con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. A tutti gli effetti, sebbene comunque la scheda grafica sia una Intel Arc integrata sulla scheda (quindi non dedicata), le sue prestazioni risultano essere perfettamente adatte sia per il gaming (senza dettagli e risoluzione elevata) e editing video/fotografico.

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Il sistema operativo è Windows 11 Home, con possibilità comunque di godere di una esperienza stock, senza vincoli o limitazioni particolari. La connettività wireless è gestita alla perfezione dal WiFi 7 di nuova generazione, per la perfetta capacità di raggiungere velocità elevate, e non solo.

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Amazon: il notebook Lenovo Yoga 7 è scontatissimo

L’acquisto del notebook Lenovo Yoga 7 vi porta a poter risparmiare moltissimo sul valore iniziale di 1299 euro, proprio perché in questo modo la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere è ridotta del 23%, circa 300 euro, arrivando a dover spendere all’incirca 999 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di risparmiare così tanto sull’acquisto di questo modello, per questo motivo consigliamo vivamente di ricorrere all’ordine, se interessati, proprio per non restarne definitivamente tagliati fuori. Garanzia, come sempre del resto, della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.