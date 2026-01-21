Amazon SHOCK con lo sconto sul Redmi Note 15 valido solo oggi

Lo sconto che Amazon ha deciso di lanciare giusto in questi giorni sui propri canali risulta essere a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni su cui poter fare affidamento, riuscendo nello stesso tempo a mettere le mani su uno smartphone di recente pubblicazione, e allo stesso tempo pronto a garantire prestazioni che vanno ben oltre la fascia di prezzo di appartenenza. Stiamo parlando del nuovissimo Redmi Note 15, un device che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, aprendo così le porte verso un risparmio fuori da ogni logica.

La sua recente commercializzazione rappresenta sicuramente il principale aspetto su cui fare affidamento per scoprire la scheda tecnica estremamente aggiornata, all’interno possiamo difatti trovare un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2.4GHz, passando anche per la solita GPU Adreno 710, con alle spalle un quantitativo di memoria interna decisamente vario e valido: nel nostro caso 12GB di RAM e 512GB di ROM (ma esiste anche la variante con 6GB di RAM e 128GB di ROM).

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Il display è chiaramente il fiore all’occhiello, un grandissimo pannello da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, un OLED che presenta densità di 390 ppi e refresh rate fino a 120Hz. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non è completamente piatto, ma leggermente curvo sui bordi.

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Amazon, ecco l’offerta folle sul Redmi Note 15

L’offerta di oggi sul Redmi Note 15 è davvero ottima e pronta a tutto, sebbene lo smartphone sia appena stato lanciato sul mercato, gli utenti si ritrovano con l’avere la possibilità di spendere solamente 299,99 euro per il suo acquisto, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre in questo modo tutti i difetti di fabbrica e il suo essere completamente sbrandizzato. Ordinatelo subito collegandovi a questo link.