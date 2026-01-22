Amazon: sconto PAZZESCO su Apple iPhone 16 solo oggi

L’occasione migliore delle ultime settimane è applicata direttamente su Apple iPhone 16, uno smartphone che punta fortissimo sull’offrire al consumatore un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, sebbene comunque sul mercato già si possa trovare la nuova generazione di smartphone. Lo sconto che Amazon ha in serbo per i consumatori è sicuramente invitante e pronto a fare la differenza.

Disponibile sul mercato da poco più di un anno, Apple iPhone 16 può ancora perfettamente dire la sua con dimensioni inferiori alla media, il suo peso è di 170 grammi, mentre le stesse raggiungono 147,6 x 71,6 x 7,8 mm di spessore, fermo restando avere un display da 6,1 pollici di diagonale, è un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi, alle cui spalle possiamo trovare un refresh rate a 60Hz e protezione Ceramic Shield.

Il processore è un Apple A18, esa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 3,46GHz, accoppiato con una GPU Apple (5-core) e anche 8GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare, fermo restando che comunque parliamo di un prodotto la cui ROM non è espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Amazon, lo sconto fuori di testa su Apple iPhone 16

Quanto può costare al giorno d’oggi un Apple iPhone 16? la risposta vi stupirà, difatti il suo prezzo finale di vendita non sarà più di 879 euro come previsto in origine di listino, ma vi ritrovate a dover investire un contributo finale che si aggira attorno ai 699 euro. Acquistate subito il prodotto a questo link.

A differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, segnaliamo che comunque sono disponibili cinque colorazioni differenti tra le quali poter scegliere, tutte esattamente in vendita allo stesso identico prezzo, così da avere la massima possibilità di scelta.