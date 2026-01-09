Amazon: sconto del 47% sull’acquisto di Motorola Moto G56

Una promozione di tutto rispetto vi attende su Amazon per l’acquisto di Motorola Moto G56, smartphone che finalmente apre le porte verso la possibilità di mettere le mani su un dispositivo di fascia media, pagandolo decisamente meno del suo listino iniziale. Lo sconto, valido per poco, è comunque aperto a tutti i consumatori che sceglieranno di collegarsi alla pagina sottostante.

Le dimensioni di questo prodotto sono perfettamente allineate con gli standard del momento, essendo di 200 grammi di peso, per 166,75 x 76,26 x 8,35 mm di spessore. I dati tecnici parlano di uno smartphone con processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, passando per la solita GPU IMG BXM-8-256, sempre con 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna variabile (ma espandibile con microSD).

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Il display è comunque sufficientemente grande, perché raggiunge 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, tecnologia IPS LCD, densità di 391 ppi e protezione Gorilla Glass 7i. In termini fotografici, il prodotto permette di godere di un sensore principale da 50 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 8 megapixel.

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Amazon: lo sconto del 47% è da urlo

Finalmente potete pensare di acquistare il Motorola Moto G56 pagandolo decisamente meno del listino iniziale, arriva difatti la promozione migliore del momento con lo sconto del 47% applicato in modo completamente automatico sul listino iniziale di 269 euro. Il consumatore in questo modo si ritrova a poter spendere solamente 143,59 euro sull’acquisto a questo link.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di riuscire a spendere così poco, fermo restando è che possibile inoltre scegliere tra 3 colorazioni differenti tra loro, tutte in vendita a prezzi che variano al massimo di 20 euro l’una dall’altro, spetta a voi scegliere la più adatta (o la più economica) alle vostre esigenze.