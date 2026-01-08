Amazon regala il Samsung QLED 65″: il prezzo crolla sotto i 500 euro

Chi non vorrebbe avere nel salotto della propria casa una TV in grado di creare un’atmosfera cinematografica? Un desiderio comune che però può diventare realtà grazie a una fantastica offerta resa disponibile dal colosso dell’e-commerce Amazon. Il Samsung QLED 4K Vision AI è un dispositivo che tutti vorrebbero avere e oggi costa solamente 495 euro.

Parliamo di un prezzo davvero imperdibile per un prodotto che si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche eccellenti tra cui l’audio surround 3D sincronizzato con l’azione che consente di ottenere un’esperienza immersiva. Siete pronti per portare il cinema a casa vostra?

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Samsung QLED 4K Vision AI: imperdibile a questo prezzo

Quale momento migliore se non questo per acquistare questo televisore smart da 65″ a un prezzo super scontato? L’obiettivo del colosso dell’e-commerce Amazon è consentire agli utenti di risparmiare acquistando prodotti tech, ma non solo, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi il Samsung QLED 4K Vision AI si contraddistingue rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato per una serie di caratteristiche.

Tra le tante, non passa inosservato per il processore Q4 AI con risoluzione 4K che regala sfumature di colore realistiche. Oltre a ciò, lo slim look design consente di godere di una visione dei contenuti con una TV progettata e realizzata con un design minimalista. Non dimentichiamo che la presenza della tecnologia Quantum Dot offre una visione ottimale di qualsiasi contenuto, mentre il Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Perché aspettare ancora altro tempo se oggi potete approfittare dell’offerta che sconta il prezzo la TV Smart Samsung QLED 4K Vision AI? Con uno sconto del 14%, infatti, il prezzo di listino di 573 euro scende a soli 495 euro. Per voi, inoltre, spedizione completamente gratuita.