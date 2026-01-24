Amazon: nuovo prezzo scontatissimo per il Galaxy Tab S10 Lite

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la promo di Amazon

E’ davvero facile pensare di risparmiare su Amazon, anche sull’acquisto di un tablet di ultima generazione come il Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dispositivo che oggi viene a costare solamente 289 euro grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti i consumatori sul territorio nazionale.

Il dispositivo è estremamente recente, pensate infatti che è stato lanciato nel secondo trimestre del 2025, dimostrando comunque di avere dimensioni e peso tutt’altro che impossibili: 254,3 x 165,8 x 6,6 mm di spessore, e un peso che si aggira attorno ai 524 grammi. Il tablet integra un display da 10,9 pollici di diagonale, un buon IPS LCD con risoluzione di 1320 x 2112 pixel, densità di 228 ppi e anche un refresh rate a 90Hz (sempre con 16 milioni di colori).

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Il processore non è altro che un buon Samsung Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, sempre con alle sue spalle la GPU Mali-G68 MP5, e anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM. La memoria interna, a dispetto di quanto accade altrove, è espandibile con microSD fino a 2TB.

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Samsung Galaxy Tab S10 Lite: la promo di Amazon

L’acquisto di questo tablet non richiede una spesa troppo elevata, proprio perché al giorno d’oggi il valore finale dell’ordine che l’utente deve sostenere è tutt’altro che impossibile da raggiungere: bastano 289,28 euro per il suo acquisto, con la solita consegna gratuita a domicilio, senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari. Andate subito su questo link per effettuare l’ordine.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto è perfettamente compatibile con la S Pen, dimostrando una versatilità assolutamente invidiabile che apre le porte anche alla produttività lavorativa, ma non solo. La colorazione in vendita è solo il Coral Red.