Amazon IMPAZZISCE con lo sconto sul POCO F8 Pro

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon: lo sconto sul POCO F8 Pro è davvero incredibile

Lo sconto applicato da Amazon direttamente sul POCO F8 Pro è destinato a far parlare di sé, difatti in questi giorni tutti possono pensare di mettere le mani su un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, capace sin da subito di catturare l’attenzione proprio con la sua capacità di racchiudere al proprio interno specifiche tecniche che vanno ben oltre la fascia di prezzo di appartenenza.

L’ottima opportunità di risparmio non va a discapito di una qualità generale della scheda tecnica, difatti è possibile trovare un display da 6,59 pollici di diagonale, AMOLED di qualità con densità di 419 ppi e risoluzione di 1156 x 2510 pixel, fermo restando avere 120 hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass 7i. Il processore è sicuramente uno dei più interessanti per questa fascia, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock di 4,32GHz, accoppiato con la GPU Adreno 830 e ben 12GB di RAM.

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Il comparto fotografico rappresenta l’altro fiore all’occhiello, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, e anche un effetto bokeh da 8 megapixel. La risoluzione massima di scatto raggiunge 8165 x 6124 pixel, un angolo di visuale di 120 gradi e stabilizzazione ottica integrata.

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Amazon: lo sconto sul POCO F8 Pro è davvero incredibile

Al giorno d’oggi davvero nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere solamente 549,90 euro per uno smartphone di questo tipo, un prodotto eccellente che racchiude al proprio interno il meglio del meglio, contro comunque un listino di 699,90 euro. Andate subito su questo link per acquistarlo.

Un altro aspetto da non sottovalutare è chiaramente la batteria, componente da 6120 mAh, con supporto alla ricarica rapida (peccato che all’interno della confezione sia escluso il caricatore e sia da acquistare a parte).