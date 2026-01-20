Amazon, il prezzo è STREPITOSO sullo Xiaomi Watch S4

Siete alla ricerca di uno smartwatch elegante e relativamente economico? allora Xiaomi Watch S4 fa sicuramente al caso vostro, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, capace di garantire ottime prestazioni, un design iconico e versatile, pronto a fare comunque la differenza in un mercato divenuto con il tempo estremamente intriso di dispositivi concorrenziali molto simili tra loro. La promozione disponibile su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione.

Uno smartwatch elegante che non disdegna funzionalità e specifiche di alto livello, come il display AMOLED da 1,43 pollici, che può raggiungere una luminosità di picco di 2.000 nits, più che sufficiente per essere utilizzato sia al chiuso che sotto il sole diretto. Un altro aspetto da non sottovalutare è chiaramente la sua propensione ad essere utilizzato con un qualsiasi smartphone, avete capito bene, non è limitato al solo mondo Xiaomi o Android, ma le sue funzioni possono essere apprezzate anche da iOS, senza vincoli o limitazioni particolari.

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Non mancano all’appello una batteria che permette di utilizzarlo anche fino a 15 giorni consecutivi (con una sola carica), supportando la ricarica rapida che, con 5 minuti di collegamento, ne estende l’utilizzo di 2 giorni, e anche il chip NFC integrato per i pagamenti.

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Amazon, quanto può costare oggi Xiaomi Watch S4

L’acquisto di Xiaomi Watch S4 è davvero alla portata di tutti, con il prezzo iniziale di vendita di 159,99 euro, che oggi viene fortemente ridotto di circa 51 euro, in modo tale da arrivare a spendere circa il 32% in meno, e dover così sostenere un investimento finale di soli 108,36 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Al momento attuale l’unica colorazione acquistabile, almeno al prezzo indicato, è la Silver, volendo scegliere le altre due dovreste spendere qualche decina di euro in più.