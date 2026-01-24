Amazon FUORITUTTO: il Samsung Galaxy S25 è vostro con 310 euro di sconto

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon: l’offerta con il Fuoritutto e il Samsung Galaxy S25

Spettacolare fuoritutto su Amazon che permette di acquistare il Samsung Galaxy S25 pagandolo addirittura 310 euro in meno rispetto al listino iniziale, una spesa fortemente ridotta che apre indiscutibilmente le porte e la possibilità ai consumatori di accedere al top di gamma dell’azienda sudcoreana, con uno sforzo comunque non troppo elevato, in confronto alla spesa richiesta in origine.

La prima cosa da sapere riguarda le dimensioni, infatti lo smartphone può essere vostro con un peso di soli 162 grammi, raggiungendo nel contempo 146,9 x 70,5 x 7,2mm, oltre che la piena resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che raggiunge i 4,47GHz, sempre considerando una GPU Adreno 830, oltre a 12GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile).

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Il display è proporzionato con le sue dimensioni, essendo comunque da 6,2 pollici di diagonale, un dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sempre considerando un refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e densità di 416 ppi (protezione Gorilla Glass Victus 2). Considerando invece il comparto fotografico, l’attenzione viene catturata dalla presenza di tre sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 12 megapixel, per terminare con teleobiettivo da 10 megapixel per una resa complessivamente molto buona.

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Amazon: l’offerta con il Fuoritutto e il Samsung Galaxy S25

L’acquisto di Samsung Galaxy S25 richiede tutto tranne che una spesa elevata, il listino di partenza è di 929 euro, mentre oggi potete abbracciare uno sconto di circa 310 euro, così da arrivare a poter sostenere un investimento finale di 619,99 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

La colorazione attualmente in promozione è la Blueblack, da notare infatti che le altre disponibili su Amazon hanno comunque prezzi maggiorati.