Amazon folle: lo sconto su POCO M7 è da far PERDERE la testa

POCO M7 è lo smartphone che oggi dovete acquistare su Amazon nel momento in cui foste alla ricerca di un dispositivo che possa tranquillamente abbracciare la fascia bassa della telefonia mobile, e allo stesso tempo sia capace di garantire discrete prestazioni generali, permettendo così la fruizione di contenuti spesso avvicinati alla fascia superiore.

Un dispositivo che sin da subito si contraddistingue con dimensioni leggermente superiori alla media, difatti parliamo di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 212 grammi. Il display è da 6,88 pollici di diagonale, essendo comunque un device di fascia bassa la tecnologia si ferma ad IPS LCD con densità di 260 ppi e una risoluzione di 720 x 1640 pixel, sempre con refresh rate a 120 hz, passando anche per 16 milioni di colori.

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Il processore rispecchia perfettamente il prezzo di vendita, essendo limitato a un Qualcomm Snapdragon 4 Gen2, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, sempre con alle spalle la sua GPU Adreno 613, nonché comunque 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. A differenza di quanto accade altrove, in questo caso la memoria interna è espandibile con l’ausilio di una microSD (fino a 1TB).

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POCO M7: nuova promo oggi su Amazon

POCO M7 ha davvero un prezzo conveniente e alla portata di tutti, proprio perché parte da un listino di 199 euro, già di per sé molto basso e conveniente, ma oggi ulteriormente ridotto fino a scendere pensate a soli 129,90 euro. L’acquisto può essere completato direttamente al seguente link, così da essere sicuri di riuscire a risparmiare al massimo delle vostre possibilità.

All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui il ring holder, il cavo USB-C, il SiM-Pin (graffetta per estrarre il carrellino) e anche una buona cover in silicone.