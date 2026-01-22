Amazon è IMPAZZITA: sconta di 400 euro il Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL è il top di gamma per il 2025 dell’azienda di Mountain View, un prodotto estremamente ricco di funzionalità e di prestazioni, completo in ogni sua parte, e pronto a tutto pur di soddisfare pienamente le aspettative del consumatore che vuole indiscutibilmente accedere al meglio del meglio, senza preoccuparsi troppo della spesa finale. In questi giorni di metà gennaio, Amazon ha in serbo uno sconto importante davvero per tutti.

La scheda tecnica del dispositivo parte con un peso di 232 grammi, le cui dimensioni sono comunque di 162,8 x 76,6 x 8,5 mm di spessore, è relativamente complesso da tenere in mano e poco portabile, ma resta sicuramente ottimo per la multimedialità e la produttività (nonostante il peso non sia indifferente). Il display è da 6,8 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, facendo sempre affidamento sulla tecnologia LTPO OLED e una densità di 482 ppi, con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 (contro urti e graffi di vario genere).

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Il processore è un Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, alle cui spalle si trova una GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536, con una memoria interna che spazia fino ad un massimo di 1T e 16GB di RAM (ricordatevi che la ROM non è espandibile).

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Amazon, lo sconto di 400 euro è da pazzi

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter abbracciare uno sconto così importante sull’acquisto di Google Pixel 10 Pro XL, difatti la spesa finale scende di circa 400 euro, in modo tale che il consumatore non dovrà più versare 1299 euro, ma potrà ridurre il valore finale dell’ordine di circa il 33%, arrivando a sostenere un investimento di 869 euro per il suo acquisto a questo link. Da notare, al solito, che parliamo di un prodotto no brand con garanzia di 24 mesi.