Amazon ASSURDA con il monitor da gaming Lenovo in sconto folle

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming che vi possa garantire prestazioni di livello superiore? allora dovete subito prendere in considerazione il Lenovo Legion Pro 27Q-10, si tratta di un pannello di ultima generazione capace di raggiungere una risoluzione in QHD (2560 x 1440 pixel) con la sua diagonale da 27 pollici, ma soprattutto con la tecnologia QD-OLED.
La suddetta permette di godere di una qualità sublime in termini di dettaglio, profondità dei colori e capacità di garantire una nitidezza nettamente superiore al normale. Il monitor mostra tutta la propria anima da gaming con il tempo di risposta di soli 0,03 ms, e oltretutto può raggiungere un refresh rate da 280Hz, dimostrandosi perfetto per le console o i computer di nuova generazione.
Il design è aggressivo, ma nemmeno troppo, con una base di appoggio importante dalle linee squadrate, capace comunque di garantire la massima stabilità del prodotto sulla superficie stessa. A differenza di quanto potreste pensare, non sono presenti LED RGB o simili, risultando adatto anche ad un ambiente lavorativo.
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Amazon, attenzione all’offerta sul monitor da gaming Lenovo
Un risparmio così difficile lo avevamo visto in passato, almeno sul modello in questione. Si parte da un listino di 599 euro, per scendere di circa 50 euro, e arrivare in tal modo a sostenere un investimento finale corrispondente di soli 549,99 euro. Per effettuare l’acquisto collegatevi qui.
A differenza dei soliti monitor di colore nero, in questo caso Lenovo ha pensato ad una base completamente argentata che lo rende sicuramente più elegante e piacevole alla vista, perdendo in parte quella sua anima da gaming, in favore di un aspetto più classico. La spedizione, gratuita, prevede la garanzia della durata di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto.