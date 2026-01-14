Amazon abbatte il prezzo del monitor MSI: ora costa solo 189 euro

Uno dei migliori monitor da gaming della fascia bassa può essere acquistato solo su Amazon con uno sconto assolutamente imperdibile per tutti gli utenti, arriva la promozione che si stava aspettando da molto tempo, con la possibilità di acquistare un dispositivo MSI pagandolo solamente 189 euro.

La variante di cui oggi vi vogliamo parlare è la G272QPF E2, si tratta di un pannello da 27 pollici di diagonale, che presenta risoluzione massima in WQHD (2560 x 1440 pixel), raggiungendo comunque un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di solo 1ms. Un dispositivo eccellente sotto molteplici punti di vista, che vi permette comunque di raggiungere prestazioni al top anche per quanto riguarda la risposta cromatica, con la copertura del 125% della gamma sRGB.

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Nella parte posteriore si può trovare tutto il necessario per garantire la massima versatilità del prodotto, con la presenza comunque di una porta HDMI 2.0b, ma anche di una DisplayPort 1.4. L’adaptive-SYNC, essenziale comunque sui modelli da gaming, offre in questo modo la perfetta sincronia e adattabilità al gioco.

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Amazon, le offerte migliori con il prezzo più basso

Il monitor da gaming di MSI è chiaramente uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo, anche perché oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 189 euro, contro i 299 euro previsti in origine di listino. Lo potete ordinare subito collegandovi qui.

Il prodotto è disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera, il design è leggermente aggressivo, anche se non al livello di altri modelli che possiamo trovare in commercio. Tutti coloro che sono interessati all’acquisto, ad ogni modo, devono sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, senza limitazioni o vincoli particolari a cui sottostare, con alle spalle garanzia legale della durata di 24 mesi.