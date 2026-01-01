Amazon: 1 gennaio 2026, le offerte costano meno di sempre

Iniziare con il botto era l’intento di Amazon che infatti viene fuori con delle offerte pazzesche che piaceranno agli utenti appassionati di tecnologia. Il 2026 è ufficialmente partito con soluzioni straordinarie che vedono i prezzi andare al minimo storico e dunque con la maggior parte del pubblico che non vede l’ora di acquistare. Ovviamente bisogna fare presto perché tutti i prodotti in sconto potrebbero andare esauriti ben presto.
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Amazon supera ogni aspettativa con le offerte del 2026, eccole qui
Con tutti gli sconti che sono arrivati nel 2025, qualcuno credeva che il 2026 difficilmente potesse essere migliore e invece ecco che Amazon smentisce ancora una volta tutti. Ecco infatti qui in basso un rapido assaggio di quello che si può acquistare in breve tempo:
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ASUS ROG Strix G16 2025 – Notebook gaming con display ROG Nebula da 240Hz, GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 e processore Intel Core Ultra 9, configurazione pensata per alte prestazioni, PREZZO: 2.699,00€, LINK.
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Sony HT-S40R – Soundbar 5.1 canali da 600W con subwoofer cablato e speaker posteriori wireless, supporta Dolby Digital e connessione Bluetooth, PREZZO: 239,00€, LINK.
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HUAWEI WATCH GT 6 Pro – Smartwatch con cassa in titanio, display AMOLED da 1,47 pollici e autonomia fino a 21 giorni, include funzioni avanzate per sport e analisi ECG, PREZZO: 349,00€, LINK.
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Soundcore Select 2S – Cassa Bluetooth portatile da 20W con tecnologia BassUp, autonomia fino a 16 ore e certificazione IPX7 per l’uso all’aperto, PREZZO: 29,99€, LINK.
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Xiaomi Redmi Buds 6 Active – Auricolari wireless semi in-ear con doppio microfono per la riduzione del rumore, autonomia complessiva fino a 36 ore e Bluetooth 5.4, PREZZO: 14,99€, LINK.