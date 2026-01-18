Amazfit T-Rex 3 Outdoor su Amazon con sconto bomba del 25%

L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor oggi può essere vostro a un prezzo davvero incredibile. Amazon ha infatti deciso di scontare il prezzo di listino facendo crollare il prezzo con cui viene solitamente proposto questo accessorio. Quale momento migliore se non questo per procedere con l’acquisto di una soluzione pensata appositamente per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti?

Non passa inosservato il suo display AMOLED che può raggiungere una luminosità massima di 2000 nit. Tale dettaglio consente di leggere facilmente mappe e dati dell’allenamento in qualsiasi luce. Oltre a ciò, la presenza della modalità notturna riduce l’affaticamento degli occhi al buio e la modalità guanti che mantiene lo schermo reattivo quando vengono indossati guanti spessi 2 mm.

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Amazfit T-Rex 3 Outdoor in offerta su Amazon

Oltre al suo display AMOLED che può raggiungere una luminosità massima di 2000 nit, l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è stato progettato appositamente per poter affrontare qualsiasi sfida grazie alla lunetta e ai pulsanti in acciaio inossidabile 316L. E’ bene sapere che il corpo di grado militare resiste al calore di 70℃ e al freddo di -30C. Ma non solo. E’ impermeabile fino a 100 metri e questo rende l’orologio ideale per il surf e può essere utilizzato per le immersioni in apnea fino a 45 metri di profondità.

Con la sua eccellente batteria, l’Amazfit T-Rex 3 può durare 27 giorni con un uso tipico, 42 ore in modalità GPS accurata e fino a 114 ore in modalità GPS Long Battery Life. La progettazione consente, infatti, con alcune impostazioni disattivate, l’utilizzo del GPS con una durata fino a 180 ore per lunghe escursioni.

Non perdete altro tempo: lo sconto oggi disponibile su Amazon consente di pagare Amazfit T-Rex 3 Outdoor solamente 225,32 euro grazie al – 25% sul prezzo di listino.