Amazfit T-Rex 3: la promozione Amazon che lo sconta di 100 euro

Sconto assolutamente da non perdere in questi giorni su Amazon, soprattutto per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartwatch elegante, con un anima sportiva, e che costi relativamente poco. La soluzione di cui vi parliamo abbraccia l’Amazfit T-Rex 3, dispositivo non adatto a tutti, di grandi dimensioni, ma eccellente in termini di prestazioni e di funzionalità cui è possibile accedere.

Lo abbiamo definito “non adatto a tutti” proprio per le sue dimensioni, da notare infatti una diagonale di 48 millimetri, davvero molto grande e capace di coprire completamente il polso della maggior parte dei consumatori. La stessa corona è realizzata in metallo di alta qualità, è resistente, affidabile e duratura nel tempo, ma comunque decisamente importante. Il cinturino, al contrario, è realizzato in silicone di qualità, non il classico materiale economico che troviamo su altri modelli.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il sistema di controllo fa affidamento quasi interamente ai pulsanti fisici posti sul lato destro del dispositivo, presentano una corsa discreta, e soprattutto una finitura zigrinata nella parte superiore, che risulta essere piacevole al tatto, oltre che facilmente raggiungibile anche con le mani bagnate o sudate.

Scoprite subito quali sono le nuove offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazfit T-Rex 3: che offerta oggi su Amazon

Quanto può costare al giorno d’oggi un dispositivo di questo tipo? grazie ad Amazon molto meno di quanto potreste mai immaginare, proprio perché la spesa finale per l’acquisto è di soli 188,50 euro, con lo sconto applicato giusto in questi giorni, arrivando ad un investimento da sostenere scontato del 37% rispetto al valore originario di listino di 299 euro. L’ordine è possibile effettuarlo subito al seguente link.

Gli utenti interessati devono comunque sapere essere disponibili due colorazioni differenti tra cui poter scegliere, varia sia il colore del cinturino che in parte della scocca principale (ma non anteriormente).