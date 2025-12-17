AliExpress rompe il mercato: smartwatch HUAWEI a 277€, laptop e lavapavimenti intelligenti fino al 70% di sconto

AliExpress conferma il suo ruolo di riferimento per prodotti di elettronica. Le promozioni attive su smartwatch, laptop e lavapavimenti intelligenti raggiungono sconti fino al 70%, con cifre che spesso rappresentano la metà di quanto richiesto dai rivenditori tradizionali. Parliamo di dispositivi che arrivano direttamente dai produttori, tagliando le intermediazioni e trasferendo il risparmio all’utente finale.

Un paio di dritte operative prima di procedere. Per chi ha urgenza, verificate sempre la presenza della dicitura Local+ o della spedizione da magazzini europei: in questi casi i tempi si aggirano solitamente sui 7-14 giorni lavorativi, una tempistica ottima considerando il risparmio a cui avrete accesso. Inoltre il reso gratuito entro 15 giorni, pone ormai la piattaforma in diretta concorrenza con i big del settore grazie ai vantaggi offerti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Smartwatch HUAWEI GT5 Pro con Schermo HD 1.53″, Monitor Salute 24H e Chiamate Bluetooth

Il display da 1.53 pollici offre una leggibilità eccellente per monitorare frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e qualità del sonno senza interruzioni. La connettività Bluetooth 5.3 gestisce la connessione con lo smartphone, mentre il GPS integrato traccia con precisione gli allenamenti outdoor. La certificazione IP67 garantisce resistenza a pioggia e schizzi, rendendo il device adatto anche a chi lavora all’aperto o a chi non vuole rinunciare a una corsa anche con la pioggia. La batteria da 315mAh assicura autonomia sufficiente per diversi giorni di utilizzo misto.

Disponibile in offerta a €277,09 con un risparmio del 70% rispetto ai €920,70: Acquista qui.

Lavapavimenti DEERMA VX20 con Doppio Rullo, Pulizia a Secco/Umido e Funzione Auto Mani Libere

Eliminare la necessità di passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio rappresenta un risparmio netto di tempo e fatica. Il sistema a doppio rullo del VX20 raccoglie sia solidi e liquidi, aspirando briciole e lavando in un’unica passata. La vera differenza si nota nella fase post-utilizzo grazie alla funzione hands-free che autopulisce e asciuga i rulli senza intervento manuale. Niente più panni sporchi da strizzare o vaschette da svuotare. Il sistema integrato riduce inoltre l’ingombro rispetto alla coppia aspirapolvere più mocio tradizionale.

Disponibile in offerta a €122,99 con un risparmio del 50% rispetto ai €245,98: Acquista qui.

CHUWI MiniBook X 2-in-1: Laptop Tablet con Intel N100, 10.51″ FHD IPS, 16GB LPDDR5 e 512GB SSD

La formula 2-in-1 trova qui una delle sue applicazioni migliori. Il processore Intel N100 di generazione Alder Lake-N offre potenza sufficiente per Office, navigazione “assidua” e streaming anche di contenuti 4k. I 16GB di RAM LPDDR5 sono una garanzia di velocità, mentre l’SSD da 512GB fornisce spazio adeguato per documenti e progetti. Il display IPS da 10.51 pollici in risoluzione FHD restituisce colori fedeli, utile per chi lavora con presentazioni o editing fotografico leggero. Il formato compatto lo rende ideale per studenti universitari o professionisti che si spostano frequentemente tra casa, ufficio e co-working.

Disponibile in offerta a €380,09 con un risparmio del 31% rispetto ai €552,11: Acquista qui.

Ninkear A15 Pro Laptop 16″ 2.5K IPS, Ryzen 5 5500U, 16GB DDR4, 1TB SSD e Windows 11 Pro

Il processore AMD Ryzen 5 5500U rappresenta una scelta più che sensata per chi necessita di potenza di calcolo affidabile senza puntare al top di gamma. Abbinato a 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 1TB, gestisce senza difficoltà software di produttività avanzata, editing video in Full HD e virtualizzazione leggera. Il display IPS da 16 pollici con risoluzione 2.5K offre ampio spazio di lavoro per affiancare documenti e spreadsheet senza scorrimenti o cambi di finestre. La batteria da 54Wh garantisce autonomia sufficiente per una giornata lavorativa standard con uso misto. Il rapporto qualità-prezzo convince particolarmente per chi cerca un device da lavoro duraturo senza spendere oltre il necessario.

Disponibile in offerta a €468,81 con un risparmio del 67% rispetto ai €1.426,50: Acquista qui.

Laptop Ultra Slim 15.6″ con Intel N95, 32GB RAM, 2TB SSD e Batteria da 7500mAh

La dotazione fino a 32GB di RAM elimina completamente qualsiasi vincolo di multitasking, disponibile da 256GB fino a tagli da 2TB offre spazio praticamente illimitato per archiviazione locale, particolarmente vantaggioso per chi lavora con librerie fotografiche, video raw o collezioni di software pesanti. Il processore Intel N95 garantisce prestazioni adeguate per utilizzi office-centrici e multimediali, pur non essendo orientato a gaming o rendering professionale. La batteria integrata è da 7500mAh. Il design ultra-sottile mantiene la portabilità nonostante lo schermo da 15.6 pollici Full HD.

Disponibile in offerta a €289,12 con un risparmio del 20% rispetto ai €362,49: Acquista qui.