AliExpress, che occasione per il tablet Teclast P50: sconto di 186 euro

Una delle migliori opportunità d’acquisto in questi giorni si nasconde all’interno di AliExpress, difatti il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un Teclast P50, pagandolo nel complesso relativamente poco in confronto al listino iniziale, e potendo comunque accedere a una qualità nettamente superiore agli standard a cui siamo solitamente abituati.

Il modello in questione viene difatti commercializzato con sistema operativo Android 15, soluzione aggiornata e pronta a permettere l’accesso alle migliori prestazioni e specifiche tecniche del periodo, con funzionalità ricche e coinvolgenti. Il display è da 11 pollici, si tratta di un classico IPS LCD con risoluzione massima FullHD e soprattutto 90Hz, così da poter godere della massima fluidità, andando a limare i piccoli difetti che una soluzione di questo tipo nasconde al proprio interno.

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Il processore è l’Unisoc T606, octa-core di discrete qualità e prestazioni, forse la nota più dolente dell’intero dispositivo, anche se va detto che può raggiungere 20GB di RAM complessivi (8GB fisici e 12GB virtuali), con alle spalle 128GB di memoria interna (espandibili con l’ausilio di una microSD fino a 1TB). Un’altra caratteristica molto importante e interessante riguarda la batteria interna, da 7000mAh, più che adatta all’utilizzo sul medio-lungo periodo, anche sull’utilizzo per più giorni consecutivi.

AliExpress, tante occasioni per tutti con questi prezzi crollati

Tutto questo è disponibile a un prezzo veramente irrisorio, dovete sapere infatti che si parte da un listino di 287,22 euro, cifra di per sé tutt’altro che impossibile, ma che oggi viene ulteriormente ridotta di circa 180 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 101,04 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

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Se volete acquistare il prodotto, dovete comunque sapere che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente dalla Germania, con la certezza di poter ricevere la merce gratuitamente, e godere anche della garanzia di 24 mesi a copertura dei difetti di fabbrica.