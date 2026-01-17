5G Portin 5,99: Lyca punta su prezzo e giga per conquistare nuovi clienti

Con l’avvio del 2026, Lyca rafforza la propria strategia nel settore low cost proponendo una nuova offerta dedicata esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero. Il piano 5G Portin 5,99 prevede infatti 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati al costo mensile di soli 5,99 euro, ma i primi due rinnovi sono completamente gratuiti. Questo significa che, dopo il primo mese a pagamento, l’utente può continuare a utilizzare il servizio senza costi per un periodo prolungato, beneficiando di un risparmio immediato.

L’attivazione è gratuita, senza spese nascoste, e può essere effettuata anche tramite eSIM, una soluzione sempre più apprezzata per la sua rapidità e praticità. Basta scansionare un QR code per essere operativi in pochi minuti, evitando l’attesa della SIM fisica. Dal punto di vista delle prestazioni, Lyca punta forte sulla velocità grazie al 5G Full Speed incluso, che consente di navigare senza limitazioni tecniche, a patto di disporre di un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta dalla rete. A completare il quadro ci sono i 9GB dedicati al roaming in Unione Europea, Ucraina e Moldavia, una soglia che risponde alle esigenze di chi viaggia spesso o mantiene contatti all’estero.

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Lyca tra flessibilità e vantaggi, eSIM, VoLTE e gestione semplice dell’offerta

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta Lyca è la libertà di utilizzo. Si tratta di una SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali e senza obblighi di abbonamento, che permette all’utente di mantenere il pieno controllo delle spese. Il rinnovo avviene in automatico ogni 30 giorni, a condizione di avere credito sufficiente. Invece, in caso contrario, è previsto un periodo di tolleranza che consente di recuperare l’offerta entro 90 giorni. Dal punto di vista tecnologico, la SIM è compatibile con il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta qualità direttamente sulla rete 4G, migliorando stabilità e nitidezza delle conversazioni.

Anche la gestione della linea è pensata per essere semplice. L’utente può verificare lo stato dell’offerta tramite codice rapido o attendere la conferma automatica dell’attivazione prima di iniziare a utilizzare il servizio. Lyca sottolinea poi la propria dimensione internazionale, con oltre 15 milioni di clienti attivi in più di 20 Paesi, un elemento che rafforza la percezione di affidabilità del brand. La politica di utilizzo corretto in roaming e l’attenzione alla trasparenza tariffaria mirano a garantire un uso equo delle risorse, evitando sorprese in bolletta.

Nel complesso, l’offerta 5G Portin 5,99 rappresenta una proposta equilibrata per chi desidera cambiare operatore mantenendo il proprio numero, riducendo i costi mensili e accedendo a una rete performante. Con questa mossa, Lyca consolida il proprio posizionamento nel mercato delle tariffe convenienti, puntando su semplicità, velocità di attivazione e un rapporto qualità-prezzo competitivo.