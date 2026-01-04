Dopo mesi di attese, rumor e promesse, CoopVoce è pronta al lancio del 5G in Italia. L’operatore virtuale, storicamente legato alla GDO e noto per le tariffe trasparenti, si appresta a completare il passaggio alla rete di nuova generazione grazie alla partnership con Vodafone, che ne fornisce l’infrastruttura. A pochi giorni dall’inizio ufficiale del 2026, le indiscrezioni raccolte dal settore anticipano prezzi, tagli dati e modalità di attivazione, delineando un debutto strutturato e mirato a conquistare nuovi clienti senza dimenticare chi già utilizza CoopVoce.

Le prime offerte 5G: CoopVoce Turbo

Secondo le informazioni trapelate, il lancio commerciale avverrà giovedì 8 gennaio con il pacchetto CoopVoce Turbo 200 5G. Il piano prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS e 200 Giga di traffico dati in 5G a 7,90 euro al mese. In questa fase di debutto, l’operatore offrirà attivazione gratuita per i nuovi clienti in portabilità e per gli attuali abbonati CoopVoce; chi sceglierà un nuovo numero dovrà invece sostenere un costo di attivazione di 10 euro. Non mancherà poi la proposta Turbo 400 5G, leggermente più cara (9,90 euro mensili) ma con il doppio dei Giga, confermando la strategia di CoopVoce di differenziare le offerte in base all’uso dei dati. La logica è chiara: dare ai clienti la libertà di scegliere senza complicazioni contrattuali e con prezzi contenuti, puntando sulla trasparenza e sulla semplicità, marchio di fabbrica dell’operatore.

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Velocità e performance del 5G CoopVoce

La connessione sarà equivalente a quella offerta da Vodafone: fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, valori più che sufficienti per streaming in alta qualità, gaming online e smart working. Al momento, non sono state comunicate informazioni sui costi di abilitazione del 5G su offerte esistenti: molto probabilmente il lancio iniziale sarà focalizzato solo sulle nuove attivazioni o su passaggi a piani Turbo.

Per gli utenti, l’arrivo del 5G rappresenta un salto significativo in termini di esperienza mobile, soprattutto per chi utilizza intensivamente social, video in streaming e applicazioni cloud: la possibilità di navigare con maggiore stabilità e bassa latenza potrebbe anche spingere alcuni clienti a riconsiderare il proprio operatore attuale.

Bilancio e prospettive

Il debutto del 5G CoopVoce appare strategicamente ben calibrato: prezzi competitivi, Giga abbondanti e attivazione gratuita sono mosse pensate per attrarre nuovi utenti, mentre l’integrazione con la rete Vodafone garantisce performance di primo livello. La vera sfida, come sempre, sarà sul piano dell’esperienza reale: copertura effettiva, stabilità del segnale e gestione del traffico dati saranno fattori determinanti per consolidare la posizione di CoopVoce nel mercato 5G italiano.