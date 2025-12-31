WhatsApp: anche su iOS arrivano le nuove opzioni di pulizia

WhatsApp sta ampliando le funzionalità di gestione dello spazio su iPhone. A tal proposito, la piattaforma punta ad introdurre sui dispositivi di Cupertino strumenti di pulizia delle chat già testati nella versione Android. La novità arriva con l’ultimo aggiornamento beta per iOS, identificato come versione 25.37.10.72. Disponibile tramite TestFlight, come segnalato da WaBetaInfo. La funzione permette agli utenti di liberare spazio all’interno delle conversazioni con un controllo dettagliato sui contenuti da eliminare. L’interfaccia, completamente rinnovata, guida passo dopo passo l’utente, riducendo il rischio di cancellazioni accidentali e garantendo maggiore trasparenza durante la pulizia.

Pulizia guidata su WhatsApp per i dispositivi iOS

Il nuovo strumento è disponibile direttamente dalla schermata delle informazioni della chat o scorrendo la conversazione nella lista chat. In entrambi i casi, interfaccia e opzioni rimangono coerenti, semplificando l’esperienza d’uso.

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A differenza della classica opzione “svuota chat”, che si limitava a un semplice avviso di conferma, la nuova schermata mostra cosa verrà eliminato. L’utente può distinguere tra messaggi di testo, quelli contrassegnati come importanti e contenuti multimediali. Il layout è studiato per integrarsi con il linguaggio visivo di iOS. Consentendo una revisione rapida delle scelte prima di procedere. Ciò permette di fare ordine anche nelle conversazioni più lunghe senza rischiare di perdere informazioni salvate intenzionalmente.

La funzione non si limita ai messaggi di testo, come anticipato. Gli utenti possono selezionare categorie specifiche di foto, video, documenti o messaggi vocali da eliminare. L’app fornisce una stima in tempo reale dello spazio liberato, aiutando a prendere decisioni più consapevoli. È possibile intervenire anche su elementi spesso trascurati, come adesivi e note vocali, mantenendo intatti i messaggi principali.

Attualmente, la funzione è riservata a una parte degli utenti beta su iOS. La distribuzione è graduale e, come di consueto, potrebbero passare settimane prima che raggiunga tutti e ancora più tempo per approdare sul canale stabile. Con tale aggiornamento, WhatsApp offre un metodo più intelligente e sicuro per gestire lo spazio. Adattando strumenti già apprezzati su Android alla piattaforma iOS.