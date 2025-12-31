Un iPhone pieghevole che rompe gli schemi tradizionali

Per anni il concetto di iPhone pieghevole è rimasto confinato alle ipotesi. Ora, però, il quadro inizia a delinearsi con contorni più concreti. La diffusione online di file CAD e la successiva comparsa di un render tridimensionale hanno trasformato un’idea in qualcosa di plausibile. Non si tratta ancora di conferme ufficiali, ma il livello di dettaglio raggiunto dai materiali trapelati racconta di un progetto ormai avanzato, almeno sul piano del design industriale.

La prima vera sorpresa riguarda le proporzioni. Apple, stando a quanto emerge, non avrebbe seguito la strada dei pieghevoli “a libro” più allungati, preferendo invece un formato più compatto e bilanciato quando il dispositivo è chiuso. Una scelta che richiama soluzioni già viste altrove, ma reinterpretate con una logica più vicina all’esperienza iPad che a quella di uno smartphone tradizionale. Aperto, l’iPhone pieghevole offrirebbe uno schermo interno ampio, pensato per la produttività, la lettura e la fruizione multimediale, mentre da chiuso resterebbe utilizzabile senza compromessi evidenti.

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Anche sul fronte dell’interazione Apple sembra voler andare controcorrente. L’assenza del Face ID, almeno in questa prima generazione, segnerebbe un ritorno al Touch ID integrato nel tasto laterale. Una soluzione meno spettacolare, forse, ma più semplice da integrare in una struttura più complessa e sottile, dove ogni millimetro conta. Il display esterno, compatto ma completo, sarebbe pensato per l’uso rapido quotidiano, riducendo la necessità di aprire continuamente il dispositivo.

Apple e l’iPhone pieghevole: tecnologia, materiali e strategia di lancio

Dietro l’estetica, però, c’è una visione tecnica ambiziosa. Lo spessore contenuto sarebbe il risultato di una combinazione di materiali avanzati e soluzioni ingegneristiche mirate. Le indiscrezioni parlano di batterie ad alta densità con tecnologia al silicio-carbonio, capaci di garantire autonomia senza sacrificare la sottigliezza. A questo si affiancherebbe una cerniera sviluppata con metalli innovativi, progettata non solo per resistere nel tempo, ma anche per eliminare uno dei difetti più criticati come la piega visibile al centro dello schermo.

Apple avrebbe lavorato anche su una struttura interna in grado di distribuire in modo uniforme la pressione della chiusura. L’obiettivo sarebbe ottenere una superficie continua, liscia alla vista e al tatto, capace di distinguere immediatamente l’iPhone pieghevole dalla concorrenza. Anche il comparto fotografico rifletterebbe questa volontà di continuità stilistica, con un modulo che riprende elementi già visti su altri modelli recenti, senza modifiche evidenti nel design.

Sul piano strategico, il dispositivo non sarebbe un semplice esperimento, ma una pedina chiave di una nuova organizzazione dei lanci. L’iPhone pieghevole diventerebbe un prodotto simbolo, destinato a una fascia premium estrema, con un prezzo che lo collocherebbe senza esitazioni nel segmento del lusso tecnologico.