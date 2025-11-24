Spotify: problemi con l’app e con la riproduzione dei podcast

Negli ultimi giorni, Spotify è finito al centro dell’attenzione. Ciò a causa di una serie di malfunzionamenti che hanno coinvolto gli utenti nella loro esperienza quotidiana. Il quadro emerso non riguarda un singolo dispositivo o un’unica versione del sistema operativo, ma un insieme diffuso di segnalazioni. Le quali hanno costretto l’azienda a riconoscere pubblicamente l’esistenza di un problema. L’improvvisa instabilità dell’applicazione ha generato disagi, soprattutto tra chi utilizza Spotify in mobilità o per accedere ai podcast. In alcuni casi l’app si è mostrata incapace di avviarsi, chiudendosi immediatamente dopo il tentativo di apertura. È accaduto anche su dispositivi aggiornati all’ultima versione disponibile. A nulla sono serviti i metodi più comuni per tentare un rapido ripristino. L’instabilità ha impedito di accedere persino alla schermata iniziale. Bloccando, in tal modo, l’utilizzo del servizio per giorni.

Spotify: ecco i dettagli sui recenti malfunzionamenti

Altri utenti hanno riportato difficoltà con la riproduzione dei podcast. Non sembrano esserci tracce o episodi specifici responsabili dell’errore. L’applicazione, sia su Android sia su iOS, smette semplicemente di funzionare alla prima richiesta di ascolto. È un comportamento che differisce dalle segnalazioni relative al crash immediato, ma che ha prodotto un impatto altrettanto rilevante.

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Con tale ondata di lamentele, Spotify ha comunicato di essere al lavoro per individuare l’origine del disservizio. I team tecnici hanno confermato di essere consapevoli della situazione e di star conducendo verifiche, invitando nel frattempo gli utenti a effettuare una reinstallazione pulita dell’app. Tale procedura si è rivelata risolutiva in più di un caso, anche quando gli aggiornamenti non erano ancora disponibili. La disinstallazione seguita da una nuova installazione dal Play Store, infatti, ha permesso a diversi utenti di tornare a utilizzare l’app senza ulteriori problemi.

La vicenda che ha coinvolto Spotify evidenzia quanto i servizi digitali, anche se basati su infrastrutture mature, restino vulnerabili a bug imprevedibili capaci di incidere sulla continuità d’uso. Mentre si attende un aggiornamento definitivo, l’episodio riapre il dibattito sulla necessità di garantire maggiore stabilità nelle app che gestiscono contenuti quotidiani come musica e podcast.