Microsoft 365 Copilot, rivoluzione in arrivo: in arrivo i nuovi Agent e Sora 2

Microsoft sceglie l’evento Ignite 2025 per annunciare un’espansione profonda del suo ecosistema Copilot. L’azienda introduce Agent specifici per Word, Excel e PowerPoint, strumenti progettati per seguire ogni fase della creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni attraverso una chat più intuitiva. L’obiettivo è semplificare attività complesse e rendere più immediata la produzione di contenuti. Gli Agent infatti, fanno domande mirate, organizzano idee, selezionano fonti rilevanti e gestiscono layout e formattazioni.

A supporto di questa evoluzione arriva una versione più matura di Work IQ, il motore che interpreta dati aziendali provenienti da file, riunioni, mail e contenuti condivisi. La sua funzione è quella di dare contesto ai prompt, permettendo all’utente di ricevere risultati più precisi.

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Novità Microsoft: Sora 2 arriva nell’esperienza Create

L’Agent Mode, già avviato su Word ed Excel, debutta anche in PowerPoint. La funzione consente di generare slide, aggiornare presentazioni, riscrivere testi, gestire template e usare informazioni provenienti da documenti, mail e note interne. L’esperienza è più fluida e continua, senza dover lasciare l’app. A ciò si aggiunge la possibilità di interagire vocalmente con Copilot: l’utente può parlare, interrompere, digitare e cambiare modalità quando preferisce. Outlook guadagna strumenti più rapidi per la gestione della posta. La modalità vocale riassume le email non lette, suggerisce risposte e guida tra le operazioni essenziali. Copilot può anche programmare riunioni, risolvere conflitti di orario e inviare inviti, il tutto da una singola chat. SharePoint introduce capacità di reasoning avanzato sui metadati delle librerie documentali.

Una delle novità più attese riguarda l’integrazione di OpenAI Sora 2 all’interno della suite Microsoft 365. Il modello permette di generare clip video da prompt testuali o sostituire filmati esistenti con nuove versioni create interamente dall’AI. È possibile aggiungere voiceover, colonna sonora e elementi del brand direttamente dall’interfaccia. La funzione è pensata per professionisti del marketing, team creativi e aziende che lavorano con contenuti visivi.

Microsoft annuncia anche Copilot Pages, contenuti interattivi che nascono da prompt e che includono codice, elementi visivi, tabelle e prototipi. Possono essere modificati tramite chat o convertiti in presentazioni PowerPoint in pochi istanti. Chiude il quadro Microsoft 365 Copilot-Business, una soluzione pensata per PMI fino a 300 dipendenti. Automatizza attività come sintesi email, gestione documenti, analisi dati e note delle riunioni. Consente poi di creare Agent personalizzati modellati sui processi interni dell’azienda. Il servizio costa 21 dollari al mese per utente e sarà disponibile da dicembre.