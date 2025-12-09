L’app IO si rafforza tra gli italiani

L’app IO continua a crescere. Consolidando sempre di più il suo ruolo nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. I dati aggiornati al 3 dicembre mostrano che gli utenti attivi negli ultimi dodici mesi hanno raggiunto 13,6 milioni. La piattaforma amplia costantemente i servizi disponibili e il coinvolgimento degli enti. Dal 2020, le amministrazioni hanno inviato oltre 1,24 miliardi di messaggi. Con un aumento regolare negli ultimi anni. Superando il miliardo nel 2025.

Anche i documenti digitali sono in costante crescita. Le attivazioni hanno superato gli 8,2 milioni. Mentre i documenti caricati dagli utenti sono 13,9 milioni. Tra questi spiccano 7 milioni di tessere sanitarie, 6,8 milioni di patenti e 100mila Carte Europee della Disabilità. A testimonianza della progressiva digitalizzazione dell’identità dei cittadini. Per quanto riguarda i pagamenti, i metodi attivi nell’app hanno raggiunto quasi 6,85 milioni. Permettendo di regolare tributi locali e servizi nazionali con strumenti sempre più versatili.

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Servizi e territori sempre più connessi grazie all’app IO

Il mondo di IO comprende oggi 369.530 servizi e 15.861 enti attivi. Tra amministrazioni centrali, locali e altri livelli istituzionali. La distribuzione geografica è uniforme. Ogni regione registra volumi significativi, con concentrazioni maggiori in Lombardia, Veneto, Piemonte, Campania e Lazio. La Lombardia guida anche nella categoria Comuni con 39.583 servizi, seguita da Veneto e Piemonte. Mentre nella categoria Istruzione i servizi più numerosi si trovano in Lombardia, Campania e Lazio. Gli enti attivi mostrano una copertura ampia. Il 99% in Lombardia, il 98% in Campania e il 95% nel Lazio.

Recenti aggiornamenti dell’app hanno introdotto nuove modalità di pagamento e funzionalità aggiuntive. Come ad esempio Klarna per pagamenti rateali di bollo, multe, ticket sanitari e tasse scolastiche. È ora possibile ricevere notifiche SEND tramite QR code sugli avvisi cartacei e attivare il tema scuro su dispositivi Android e iPhone. Migliorando ulteriormente l’esperienza digitale degli utenti. L’app IO conferma così la sua capacità di integrare servizi, messaggi e pagamenti. Diventando uno strumento sempre più centrale per cittadini ed enti pubblici.