La truffa delle DDR5 su Amazon: pacchi perfetti, RAM sbagliata

Negli ultimi mesi, con i prezzi delle memorie DDR5 che sembrano voler sfidare la gravità, è cresciuta non solo l’attenzione degli appassionati di hardware per il portafoglio, ma anche quella per la sicurezza degli acquisti online. Persino piattaforme storicamente affidabili come Amazon non sono immuni da truffe sempre più sofisticate, capaci di ingannare anche chi pensa di comprare con sicurezza. Uno dei casi più clamorosi arriva dalla Spagna e ci mostra quanto l’ingegno dei truffatori possa essere sorprendentemente “artistico”.

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Dentro la truffa del reso: come vecchie RAM finiscono in scatole DDR5

L’utente BravoNorris ha condiviso la sua esperienza su VideoCardz, raccontando di aver ordinato quattro kit di RAM ADATA XPG Caster DDR5-6000 da 32 GB. All’apertura di una delle confezioni, però, la sorpresa è stata tutt’altro che piacevole: invece dei nuovi moduli ultra performanti, all’interno c’erano RAM obsolete, probabilmente DDR o DDR2. A prima vista, il pacco sembrava perfettamente intatto, sigillato come nuovo, con etichette XPG perfettamente replicate. I truffatori, per rendere l’inganno più credibile, avevano persino inserito una lastra di metallo all’interno della confezione per replicare il peso dei dissipatori originali. Un dettaglio da manuale di ingegneria del raggiro.

Questo tipo di truffa è conosciuto come “truffa del reso”. L’idea alla base è semplice quanto efficace: un acquirente originale ordina il prodotto legittimo, sostituisce i componenti con moduli privi di valore e restituisce il pacco sigillato a Amazon, chiedendo il rimborso. A causa di controlli talvolta superficiali nei magazzini, il pacco manipolato rientra nell’inventario e finisce nelle mani del cliente successivo. Quando i prezzi della DDR5 schizzano verso l’alto, il guadagno potenziale per i truffatori diventa enorme, mentre la frustrazione per chi riceve il prodotto sbagliato è altrettanto significativa.

Amazon e le RAM truccate: un caso che fa riflettere

ADATA, dal canto suo, ha reagito rapidamente, invitando i clienti a rivolgersi solo a rivenditori autorizzati. Ironia della sorte, Amazon rientra proprio in questa categoria, il che dimostra che nessun canale è totalmente immune se i protocolli di controllo non sono sufficientemente rigorosi. La vicenda serve da campanello d’allarme per tutti gli appassionati di tecnologia: anche piattaforme affidabili possono diventare terreno fertile per truffatori ingegnosi. La morale è chiara: controllare con attenzione i resi e, se possibile, preferire venditori diretti o negozi fisici quando il valore del prodotto è alto.

In un mercato dove un kit di DDR5 può costare quanto una piccola vacanza, episodi del genere mostrano che il vero rischio non è più solo l’inflazione, ma anche chi sa approfittare della fiducia dei clienti. Questo caso, oltre a essere curioso per i dettagli quasi “da illusionista”, ricorda a tutti quanto sia fondamentale restare vigili e attenti, anche quando si acquista da chi si reputa affidabile.