Qualcomm rivoluziona gli equilibri delle prestazioni mobile

Come riscontrato dai risultati raccolti a fine 2025 Qualcomm continua a dettare il passo nella fascia più alta degli smartphone. I dispositivi di punta che si trovano ai vertici delle classifiche in termini di performance presentano tutti l’ultima generazione Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip che sembra aver alzato ulteriormente il valore, non solo in termini di potenza pura ma anche di costanza nei risultati. I numeri mostrano così come i produttori che puntano al massimo delle prestazioni continuino a scegliere Qualcomm come riferimento tecnico, affidandosi a una piattaforma ormai matura e ben ottimizzata.

Questa supremazia, però, non si traduce in un monopolio assoluto. MediaTek riesce a ritagliarsi uno spazio notevole anche tra i modelli premium, inserendosi con soluzioni Dimensity di ultima generazione. Il risultato è un equilibrio più sottile di quanto non sembri, dove Qualcomm resta la scelta privilegiata per chi vuole primeggiare nei benchmark, ma MediaTek dimostra di poter competere sul piano tecnologico, soprattutto grazie a un miglioramento costante dell’efficienza e della gestione termica.

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Qualcomm, MediaTek e l’inaspettata variabilità dei tablet

Se il settore flagship appare più o meno stabile, la fascia media racconta una storia diversa. Qui MediaTek prende il sopravvento in modo netto, diventando la scelta dominante. Qualcomm resta presente, ma con un ruolo decisamente più marginale, segno di una strategia che sembra privilegiare il presidio delle fasce alte piuttosto che la quantità. Questa distribuzione non è casuale. I produttori cercano soluzioni capaci di offrire prestazioni elevate a costi più contenuti, e MediaTek ha saputo rispondere con piattaforme competitive e flessibili.

Il vero elemento di rottura, però, emerge osservando il mondo dei tablet. Qui la tradizionale dicotomia tra Qualcomm e MediaTek si incrina, lasciando spazio a un terzo protagonista inatteso. Intel riesce a entrare in classifica con un dispositivo capace di competere sul piano delle prestazioni, segnalando come questo settore sia ancora aperto a sperimentazioni e ibridazioni.

Questa eterogeneità sembra mostrare che i tablet stiano cercando una nuova identità, mentre gli smartphone appaiono ormai puntano su due binari soltanto. Qualcomm, in questo contesto, resta il punto di riferimento quando si parla di potenza assoluta. La competizione si allarga, le scelte si diversificano e il confine tra categorie diventa sempre più sottile, lasciando intravedere un 2026 in cui le attuali gerarchie potrebbero essere messe nuovamente alla prova.