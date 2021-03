Iliad sorprende ancora una volta tutti i suoi abbonati con il lancio di una nuova tariffa in edizione limitata. Almeno sino alla fine di questo mese di Marzo gli utenti che sceglieranno Iliad potranno attivare la ricaricabile Flash 100. Questa promozione si contraddistingue per l’ottimo rapporto tra consumi e prezzo – minuti ed SMS senza limiti più 100 Giga a soli 9,99 euro – ma anche per tre servizi a costo zero.

Iliad offre il 5G a costo zero ed altri due servizi con la nuova tariffa

I clienti di Iliad che andranno ad attivare la Flash 100 avranno in primo luogo a loro disposizione le chiamate gratuite verso i paesi esteri. Comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali sarà quindi possibile senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento. Gli abbonati del provider potranno chiamare a costo zero in oltre sessanta nazioni del mondo. Altro punto di forza della Flash 100 è la disponibile della segreteria telefonica, anch’essa a canone gratuito. A differenza delle scelte commerciali previste con i listini di TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti con SIM Iliad non andranno a pagare costi aggiuntivi per ascoltare i messaggi lasciati in segreteria.