Android vs iOS: per Google Android é più sicuro contro lo spam

A ognuno di noi sicuramente sarà capitato di incappare in un messaggio o in una mail di spam, si tratta di quelle comunicazioni fraudolente dietro le quali nella stragrande maggioranza dei casi si cela una truffa o il tentativo di infettare il dispositivo tramite un malware, questa tipologia di problematica da ormai diversi anni è sbarcata anche sugli smartphone e ovviamente i produttori si sono dovuti impegnare nel cercare di garantire quanta più protezione possibile verso gli utenti, a quanto pare c’è chi si è chiesto quale dispositivo protegga meglio, Android o iOS, Google ha cercato di dare risposta.

Android protegge meglio secondo uno studio

In concomitanza del Mese della Consapevolezza sulla Sicurezza Informatica, Google ha deciso di pubblicare uno studio condotto in cooperazione con YouGov che ha coinvolto all’incirca 5000 utenti dotati di uno smartphone provenienti da Stati Uniti, India e Brasile, lo scopo di questo studio era quello di verificare quale sistema operativo proteggesse meglio gli utenti, nello specifico è stato analizzato il dato di protezione contro messaggi o mail di spam e truffa, il dato emerso è sorprendente dal momento che sottolinea come gli utenti Android su una scala temporale di una settimana, abbiano il 58% di probabilità in meno di incappare in un contenuto di quel genere a differenza di quelli iOS.

Il divario si fa ancora più incredibile se si filtrano i soli utenti con dispositivi Pixel, questi ultimi infatti risultano il 96% più protetti rispetto agli utenti iPhone che invece mostrano una probabilità del 65% in più di ricevere due o tre messaggi truffa nell’arco di una settimana.

Secondo l’azienda ha giustificare questi dati, sono i nuovi sistemi e tecnologie di sicurezza applicate ai canali RCS e anche alle applicazioni come messaggi e telefono di Android, questi ultimi tra l’altro, avvalendosi di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale riescono a filtrare meglio i contenuti dal momento che riescono a comprendere la loro reale natura, ciò avvalora lo studio conferendo maggiore credibilità alla sicurezza di Android.