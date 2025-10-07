Scoperto il più grande resto di nova: 650 anni luce di storia

Amici dell’Universo, preparatevi a ricalibrare le vostre mappe cosmiche. Gli astronomi hanno appena sollevato il sipario su qualcosa di mai visto, un vero colosso nascosto in piena vista. Stiamo parlando della Grande Nube di Magellano, a circa 160.000 anni luce dalla Terra, dove è stato individuato un nova super-remnant (un resto di nova gigantesco) con un diametro che fa quasi paura: 650 anni luce. È ufficialmente il più grande residuo stellare di questo tipo mai osservato, ed è destinato a far riscrivere i capitoli sull’evoluzione stellare.

Colosso nella Grande Nube di Magellano riscrive l’evoluzione stellare

La responsabile di questa “opera d’arte” cosmica è una stella variabile di nome LMCN 1971-08a, già nota per le sue esplosioni periodiche. Questa scoperta ha immediatamente polarizzato l’attenzione della comunità scientifica perché ci svela una storia fatta di eruzioni non casuali, ma ripetute, di accumulo costante di gas e polveri, e di trasformazioni che si sono protratte per milioni di anni.

Un nova super-remnant non nasce da una singola, violenta botta. Si forma quando una stella compie un vero e proprio “lavoro di cesello” nel tempo, esplodendo più volte e sputando fuori materiale che si accumula lentamente, creando un guscio via via più esteso. Nel caso di LMCN 1971-08a, sappiamo che le sue esplosioni avvengono all’incirca ogni 38 anni, ma i dati raccolti suggeriscono che in passato questa attività potrebbe essere stata ancora più frenetica. Il risultato finale è questa struttura mastodontica, formatasi in un lasso di tempo stimato in soli 2,4 milioni di anni. Pensate un po’: contiene una quantità di materiale che supera 4.000 volte la massa del nostro Sole. Questo numero impressionante ci fa capire la forza nascosta di questi fenomeni. La singola esplosione di una nova è relativamente modesta, certo, ma il suo effetto cumulativo, ripetuto all’infinito nel cosmo, è semplicemente gigantesco.

Senza l’aiuto dei nostri occhi tecnologici più avanzati, questa meraviglia sarebbe rimasta invisibile. La scoperta è stata possibile solo grazie a un mix perfetto di osservazioni ottiche e radio. Il radiotelescopio sudafricano MeerKAT, lavorando in sinergia con filtri ipersensibili all’idrogeno e allo zolfo, ha disegnato per noi il contorno di questo guscio quasi perfettamente circolare, con aree più brillanti e altre appena accennate che ne delineano i confini esterni. I dati sull’idrogeno neutro hanno tolto ogni dubbio: non è un’illusione ottica, ma un residuo stellare concreto, il risultato di milioni di anni di eruzioni concentriche che hanno spinto il materiale interstellare sempre più lontano.

Gli scienziati hanno anche calcolato la velocità di espansione del guscio: circa 20 chilometri al secondo. È una velocità modesta, quasi un lento respiro se la confrontiamo con i fenomeni più violenti dell’universo, ma è stata più che sufficiente per creare la gigantesca “conchiglia” che stiamo ammirando oggi. Questa rivelazione ci costringe a ripensare i tempi e le dinamiche di formazione di questi resti stellari, dimostrando che strutture così ampie e durature non sono solo possibili, ma esistono. La stella LMCN 1971-08a stessa potrebbe avere una vita più breve di quanto si pensasse, e fenomeni simili potrebbero essere molto più comuni di quanto crediamo, anche se rimangono difficili da scovare a causa della loro debole luminosità. Ora, la caccia è aperta: gli astronomi stanno già preparando lo sguardo per scandagliare la Grande Nube di Magellano e le altre galassie vicine, alla ricerca di altri segreti cosmici nascosti.