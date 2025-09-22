Android, Modalità ospite: il trucco per proteggere al meglio la privacy

Uno degli strumenti più utili di Android è la modalità ospite, pensata per chi deve prestare lo smartphone senza voler rinunciare alla propria privacy. In questo profilo temporaneo vengono nascosti contatti, foto, app e cronologia del dispositivo principale. È come avere un telefono nuovo, pronto per l’uso, ma senza le informazioni personali. Questa funzione è particolarmente utile quando si deve lasciare il telefono a un amico, a un collega o a un bambino, evitando che possano accedere ai propri dati per errore.

L’attivazione è molto semplice: basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Sistema e poi su Più utenti o Utenti multipli, a seconda del modello. Qui si trova l’opzione “Aggiungi ospite”, che in pochi secondi crea l’ambiente isolato. Tutto avviene senza dover scaricare app di terze parti o nascondere manualmente file sensibili.

Come funziona nella pratica la modalità ospite di Android

Il profilo ospite offre le funzioni essenziali: chiamate, messaggi, fotocamera e le app di base. Non mostra WhatsApp, Gmail o i social personali, e non permette di accedere alla galleria del profilo principale. Una volta terminato l’uso, basta premere su “Rimuovi ospite” per cancellare ogni traccia delle attività svolte. In questo modo non resta nulla in memoria, e il telefono torna esattamente com’era prima.

Perfetta anche per i più piccoli, Android pensa a tutti

Questa modalità è utile anche in famiglia. Quando il telefono finisce nelle mani dei bambini, si evita il rischio di acquisti indesiderati, modifiche alle impostazioni o accesso a contenuti non adatti. Alcuni produttori offrono anche un profilo “Bambini” con funzioni aggiuntive come limiti di tempo e filtri per le app.

Con la modalità ospite, Android diventa un sistema molto più versatile e sicuro. Bastano pochi tocchi per creare un ambiente protetto, senza bisogno di complicati sistemi di blocco o applicazioni aggiuntive. Tutto semplicissimo, non resta che farlo.