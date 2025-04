Su Marte è presente una riserva d’acqua?

Di recente è stata annunciata un’importante scoperta riguardante Marte. Si tratta della possibile presenza di un ampio deposito di ghiaccio. Situato sotto la formazione geologica Medusae Fossae (MFF). Gli scienziati hanno individuato alcuni segnali radar. Quest’ultimi suggeriscono la presenza di strati di ghiaccio sepolti. Ciò ad una profondità di circa 3,7chilometri. La scoperta è stata possibile grazie alle analisi condotte dallo strumento MARSIS. A bordo della sonda Mars Express dell’ESA. Tale ritrovamento potrebbe riscrivere la storia climatica e geologica di Marte. Aprendo nuove prospettive per l’esplorazione umana e robotica.

Scovato il ghiaccio su Marte?

I primi studi indicano che il volume complessivo di tale deposito è paragonabile a quello del Mar Rosso terrestre. Se tutto il ghiaccio presente nella MFF si sciogliesse, potrebbe coprire l’intero pianeta. Con uno strato d’acqua di circa 2,7 metri. Tale ipotesi solleva domande sulle condizioni passate di Marte. E sulla possibile esistenza di ambienti abitabili. La presenza di acqua equatoriale sarebbe un vantaggio importante rispetto ai poli marziani. Qui, infatti, il ghiaccio è più abbondante. Ma le condizioni ambientali sono molto più ostili.

La scoperta del ghiaccio nascosto suggerisce che la MFF potrebbe essere una delle più grandi riserve d’acqua del pianeta. Il team di ricerca, guidato da Thomas Watters dello Smithsonian Institution, ha sottolineato l’importanza di tale opzione. Ciò non solo per la comprensione della geologia marziana. Ma anche per la futura esplorazione spaziale. L’acqua, infatti, è essenziale per il sostentamento degli astronauti. E non solo. Potrebbe anche essere utilizzata per la produzione di ossigeno e carburante. Riducendo così la dipendenza dalle risorse terrestri. Fattori che renderebbero le missioni su Marte più sostenibili e accessibili.

Se confermata, tale scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta. Potrebbe condurre, infatti, ad una maggiore comprensione di Marte. Le prossime missioni, come il rover ExoMars dell’ESA, potrebbero fornire dati più dettagliati sulla struttura e la composizione della MFF.