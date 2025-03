Google acquisisce Wiz: uno degli investimenti maggiori di sempre

Di recente è arrivata una nuova interessante notizia. Riguarda l’acquisizione di Wiz da parte di Alphabet. Si tratta di un evento storico. Con un investimento record di 32 miliardi di dollari, Alphabet ha concluso l’acquisizione dell’azienda di cybersecurity cloud. Tale operazione segna il più grande acquisto mai realizzato dalla società madre di Google. Superando ampiamente i 12,5 miliardi di dollari spesi per Motorola Mobility nel 2012.

Wiz, una startup in rapida espansione, si è distinta per le sue collaborazioni con colossi del settore. Come Microsoft e Amazon. Offrendo soluzioni avanzate di cybersecurity. Basate su cloud. A seguito del fallimento del primo tentativo di acquisizione da parte di Alphabet, l’azienda stava preparando un’offerta pubblica iniziale. Ma la nuova proposta multimiliardaria di Google ha cambiato i piani.

Google: dettagli sull’acquisizione più grande di Alphabet

Secondo quanto dichiarato da Assaf Rappaport, CEO e cofondatore di Wiz, tale acquisizione permetterà all’azienda di accelerare il proprio ritmo di innovazione. Rappaport ha, infatti, commentato che entrare a far parte di Google Cloud garantirà risorse e supporto per sviluppare ulteriormente le tecnologie di sicurezza cloud.

A differenza del tentativo di acquisizione precedente, ora Alphabet sembra più fiduciosa. Riguardo il ricevere l’approvazione dalle autorità di regolamentazione statunitensi. Il nuovo scenario politico, in seguito all’elezione del presidente Donald Trump, ha reso più probabile un esito favorevole. Google ha, inoltre, precisato che i prodotti di Wiz continueranno a essere disponibili su piattaforme cloud concorrenti come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Dimostrando un approccio aperto e inclusivo che potrebbe agevolare il via libera da parte dell’antitrust.

L’acquisizione di Wiz è l’ultimo tassello di una strategia mirata. Il suo scopo è potenziare la sicurezza per i clienti del cloud di Google. L’azienda di Mountain View punta, infatti, a consolidare la propria posizione nel settore della sicurezza online. Rendendo ancora più competitivo il suo servizio di cloud computing rispetto ai rivali storici.