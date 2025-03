Vivo V50 Lite 4G: ecco svelati design, specifiche e prezzi

Sembra proprio che la nota azienda cinese Vivo, Molto presto, svelerà il mondo tre nuovi smartphone, Vivo V50 e V50 Lite, con quest’ultimo che arriverà in due varianti, una con i 5G e una solamente con il 4G, nello specifico gli smartphone saranno disponibili in momenti diversi, il primo a partire da subito mentre le due varianti lite a partire da aprile, per quanto riguarda il prezzo, avremo rispettivamente per il normale 599 euro, mentre il V50 Lite 329, la variante con sola connettività 4G a 259 euro.

Caratteristiche

Per quanto riguarda il modello base, quest’ultimo punta fortemente sul comparto fotografico dal momento che vanta una collaborazione con Zeiss, cosa che ovviamente garantisce fotografie di massima qualità grazie a tutte le tecnologie implementabili tramite il marchio dedicato alla fotografia, non a caso la presentazione ufficiale e avvenuta a Milano in una location suggestiva proprio per fare esaltare le potenzialità fotografica delle device.

Per quanto riguarda invece la versione Lite, quest’ultimo godrà di un comparto fotografico non Premium come il fratello maggiore, ma allo stesso tempo offre caratteristiche decisamente interessanti, eccole qui:

Pannello AMOLED da 6,77″ a risoluzione FHD+

CPU Qualcomm Snapdragon 685 per il modello solo 4G mentre MediaTek Dimensity 6300 per il modello con 5G

RAM e archiviazione: 12 GB e 256 GB

Moduli Fotocamere: Posteriore Principale: 50 MP, Sony IMX882 Posteriore Ultra-grandangolare: 8 MP Sensore Frontale: 32 MP

Certificazione IP65

Capacità Batteria: 6.500 mAh

Supporto a ricarica rapida a 90 W, supporto ricarica inversa.

Ricordiamo che attualmente l’unico modello disponibile è quello base mentre per il modello Lite servirà attendere la fine di marzo e l’arrivo del mese di aprile, sicuramente tutti e tre i dispositivi rappresentano delle ottime soluzioni sia per coloro che vogliono qualcosa di livello elevato sia per coloro che invece non vogliono spendere cifre importanti per uno smartphone, sembra proprio che l’azienda cinese sia riuscita nei propri intenti.