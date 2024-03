OPPO Enco Buds2 Pro è il futuro degli auricolari bluetooth proprio perché sono in grado di offrire un’esperienza di gioco e di chiamata davvero incredibile. Noi di tecnoandroid.it li abbiamo testati rimanendo davvero sorpresi dalle loro qualità e funzioni. Scopriamo da cosa sono composti e come si comportano.

Design e Materiali

OPPO Enco Buds2 Pro sono di dispositivi dotati di una maggiore compattezza, progettati per fornire aderenza e comodità. Il design suggerisce un’attenzione particolare al comfort dell’utente, con un adattamento universale che si adatta a diverse forme dell’orecchio.

L’auricolare pesa solamente 4,3g, rendendolo appena percettibile all’utilizzo e progettato per una lunga durata d’ascolto senza avere problemi di fastidio. L’introduzione di un’area circolare per il controllo touch su ciascun auricolare migliora l’interattività, permettendo agli utenti di personalizzare le funzioni tramite l’app HeyMelody. Tale superficie riduce la necessità di interagire costantemente con lo smartphone, migliorando l’esperienza d’ascolto.

La novità degli OPPO Enco Buds2 Pro consiste appunto nell’abilità di offrire un prodotto pratico grazie al suo design moderno, adatto per varie occasioni d’uso mantenendo un proprio stile. Il case degli auricolari è stato ridisegnato per avere dimensioni maggiori con una capacità maggiore di batteria. La presenza di una porta USB-C facilita la ricarica, ma manca il supporto alla ricarica wireless.

Funzionalità e suono

Ma gli OPPO Enco Buds2 Pro non si limitano a mettere in luce solo il design. Grazie alla certificazione IP55, gli auricolari Enco Buds2 Pro forniscono resistenza a polvere e acqua.

Non dovrete mai più preoccuparvi di rimanere senza batteria. Sia che partiate per un lungo viaggio o preferiate solo ascoltare la musica, avrete a disposizione un totale di 38 ore di durata della batteria. Ancora meglio, potrete ascoltare musica per 8 ore o parlare per 4 ore con un singolo auricolare. Gli auricolari sono accompagnati da una custodia che funge anche da powerbank. Posizionatele nella custodia e la loro vita si allungherà fino a 38 ore di ascolto musicale o fino a 20 ore di conversazione . Con un utilizzo di due o tre ore al giorno, gli auricolari resteranno in funzione per ore a settimana senza ricaricare.

Altra caratteristica di OPPO Enco Buds2 Pro comprende il supporto per il Bluetooth 5.3, che consente una sincronizzazione a livello di sistema in tempo reale con una latenza di soli 94 ms. Ciò consente di sincronizzare l’audio e il video in base a tasso di campionamento e frequenza, evitando tutti i ritardi e offrendo un’esperienza di visione o di ascolto agevole. Ciò aiuta a eliminare la disarmonia tra il video e l’audio per un’atmosfera complessivamente migliore. Si tratta di una caratteristica fondamentale per l’audio mentre si gioca o si guarda un film, poiché non c’è niente di peggio che vedere qualcosa accadere e ascoltare la risposta in ritardo. Il tempo è tutto nel mondo del gioco. Gli Enco Buds2 Pro includono anche una Modalità Gioco accessibile tramite l’app HeyMelody per un’ulteriore riduzione della latenza.

Ho usato, durante i miei test, gli auricolari con i tappi di silicone di dimensioni medie che purtroppo non hanno procurato un’esperienza soddisfacente. Il suono risultava piatto e all’inizio pensavo che fosse un difetto degli auricolari. Ma quando sono passato ai tappi di silicone più grandi, ho notato un’enorme improvviso cambiamento nella qualità dell’audio. Gli auricolari aderivano saldamente e comodamente nell’orecchio e ho goduto di un’ esperienza d’ascolto migliore. I suoni piatti si sono trasformati in bassi potenti e alti nitidi.

Questa esperienza mette in evidenza quanto sia fondamentale mettere dei tappi in silicone che aderiscono perfettamente al nostro orecchio. Gli Enco Buds2 Pro offrono un audio fantastico e consentono chiamate vocali chiare. Gli auricolari sono dotati di microfono doppio all’avanguardia e l’Algoritmo AI Clear Call di OPPO, che lavorano in sinergia per ridurre il rumore di fondo e aumentare la chiarezza della voce.

Ecco come funziona il sistema:

Microfoni Doppi : Costituiti da due differenti microfoni, situati in posizioni che li rendono molto efficaci, catturano perfettamente la voce dell’utente, filtrando simultaneamente il rumore di sottofondo. Tale metodo consente inoltre di rendere la voce sempre nitida ed chiara, anche in luoghi ad alta rumorosità.

: Costituiti da due differenti microfoni, situati in posizioni che li rendono molto efficaci, catturano perfettamente la voce dell’utente, filtrando simultaneamente il rumore di sottofondo. Tale metodo consente inoltre di rendere la voce sempre nitida ed chiara, anche in luoghi ad alta rumorosità. Algoritmo AI Clear Call : Il software intelligente analizza le informazioni audio inviate dai due microfoni, bloccando i suoni di sottofondo indesiderati quali traffico, vento e conversazioni degli individui. L’algoritmo identifica e riduce solamente i rumori che disturbano, in modo tale da rendere la chiamata il più chiara possibile.

: Il software intelligente analizza le informazioni audio inviate dai due microfoni, bloccando i suoni di sottofondo indesiderati quali traffico, vento e conversazioni degli individui. L’algoritmo identifica e riduce solamente i rumori che disturbano, in modo tale da rendere la chiamata il più chiara possibile. Conversazioni più Chiare: Isolando la voce e riducendo al minimo le distrazioni, gli Enco Buds2 Pro facilitano una comunicazione bidirezionale fluida e senza interruzioni, assicurando che ogni parola sia trasmessa in modo chiaro e comprensibile. Questa combinazione di hardware e software ottimizza l’esperienza di ascolto, rendendo gli auricolari perfetti per chiamate in conferenza, riunioni online e persino in ambienti rumorosi.

Conclusioni

Gli OPPO Enco Buds2 Pro si rivelano un’opzione eccitante per coloro che desiderano lo stile, il design e la qualità audio. Il design sorprendente, la comodità offerta e la durata della batteria prolungata li rendono un compagno adatto in ogni situazione e ambiente. Anche se la qualità audio potrebbe variare drasticamente a seconda della vestibilità, la vasta gamma di punte in silicone di varie dimensioni consente all’utente di personalizzare l’esperienza dell’ascolto. Anche la connettività Bluetooth 5.3 e la bassa latenza contribuiscono a migliorare l’esperienza di ascolto, in particolare il consumo di contenuti multimediali.

Mentre l’Algoritmo AI Clear Call riduce efficacemente il rumore di fondo durante le chiamate, la qualità sonora generale potrebbe trarre vantaggio da ulteriori miglioramenti, soprattutto per gli audiofili che cercano un’esperienza d’ascolto migliore.