Guardare Sky e DAZN gratis a cuor sereno non è più possibile ormai, il Governo italiano ha inasprito pesantemente le pene per tutti coloro che al giorno d’oggi si ritrovano a commettere un reato di notevole importanza, e di conseguenza rischiano sanzioni pesantissime.

Il fenomeno, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, è molto diffuso, la stessa DAZN ha diffuso numero allarmanti, che parlano di centinaia di milioni di perdite annuali per il sistema calcio, soldi che potrebbero essere reinvestiti correttamente dalle società sportive (proprio perché i diritti televisivi sarebbero ancora maggiori), o dalla stessa emittente per migliorare le infrastrutture. Gli oltre 10 milioni di utenti che al giorno d’oggi utilizzano l’IPTV stanno commettendo un reato, e di non poca importanza.

IPTV, Sky e DAZN sono gratis, ma si rischia tanto

Le ultime novità in merito al mondo dell’IPTV, parlano prima di tutto della tempestività di azione da parte dell’AGCOM, ciò sta a significare che la suddetta potrà agire in pochi minuti, si parla di un massimo di 30, dal momento in cui viene individuato il segnale. Per scoraggiare gli utenti all’utilizzo dello streaming illegale, sono state inoltre inasprite le pene, con multe da almeno 516 euro, fino a diverse migliaia di euro per coloro che decideranno di affidarsi a Sky e DAZN completamente gratis.

Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, non rischiate di incappare in multe di vario genere semplicemente per guardare una partita.