Un mini PC può essere infatti un ottimo dispositivo per guardare film, grazie anche ai bassi consumi energetici rispetto a un grosso computer desktop tradizionale e, collegato a un TV oppure a un monitor e a un controller, può essere impiegato con videogiochi non troppo complessi sul piano grafico.

ACEMAGICIAN Mini Computer è dotato di Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione. Andiamo a scoprire insieme tutti gli altri dettagli sul prodotto.

Mini PC con Intel in super offerta su Amazon

Il Mini Computer è dotato di 12 GB di memoria DDR4 e 256 GB di spazio di archiviazione SSD. Inoltre, se si teme di esaurire la capacità di archiviazione, è presente uno slot che attraverso l’aggiunta opzionale di un disco rigido da 2,5 pollici permette di ampliare lo spazio di archiviazione fino 2 TB. Il sistema è stato testato per rendere al meglio l’esecuzione contemporanea di più applicazioni e browser.

Questo Mini Computer integra una potente ventola di raffreddamento, che consente una migliore e più rapida dissipazione del calore per tutto l’ hardware, garantendo così delle migliori prestazioni all’intero sistema. Utilizzando la staffa VESA, compresa nella confezione, per posizionare l’unità dietro al monitor possiamo realizzare un ALL-IN-ONE, ottimizzando così gli spazi sulla scrivania e garantendo un ambiente di lavoro più ordinato.

Il mini pc ufficio è dotato di Intel Graphics 800 con supporto HD (3840×2160) per una facile riproduzione di film 4K UHD. Il Mini Computer integra WiFi dual-band a 2.4GHz e 5.0GHz, Bluetooth 4.2. In questi giorni lo pagate solamente 174.90 euro con la possibilità di aggiungere un coupon di 15 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.