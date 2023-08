Avete mai visto il film Disney “Il pianeta del tesoro”? Un po’ sottovalutato, ma molto carino (ve lo consigliamo), in cui si va alla ricerca di una ricchezza nascosta su un misterioso pianeta situato tra le stelle. Forse non sarà proprio la stessa cosa, ma l’asteroide Psyche 16 è un corpo celeste molto più ricco di quanto il protagonista del film avrebbe mai potuto immaginare e la cosa migliore è che è reale.

La NASA, ora, sta preparando una nuova missione che prevede il lancio di uno speciale satellite verso la superficie di quella che è una delle miniere metalliche più particolari e variegate mai viste che volteggia tra Marte e Sturno. Psyche 16 è largo ben 210 km e il suo valore si aggira intorno ai 10 mila quadrilioni di dollari.

La nuova missione alla volta de “L’asteroide del tesoro”

Le aspirazioni per questa nuova missione della NASA sono molte. Il lancio è previsto per il 5 ottobre e porterà il satellite a superare Marte e a raggiungere il punto ideale dove potrà raccogliere più informazioni possibili sull’asteroide.

La sonda analizzerà Psyche 16 usando un imager multispettrale. Si tratta di uno spettrometro che funziona attraverso una combinazione di raggi gamma e neutroni, uniti ad un magnetometro e un trasmettitore radio.

Da una prima indagine pare che l’asteroide sia interamente composto da due materiali principali: ferro e nichel. La sua superficie è apparsa particolarmente porosa, il quale ha suggerito che in passato vi sia stato un processo eruttivo che l’abbia corrosa attraverso la fuoriuscita di lava metallica.

L’obiettivo della NASA è quindi di studiarlo più approfonditamente e non soltanto da lontano. Per tale missione sono stati stanziati circa 1 milione di dollari, ma se andasse a buon fine i ricavi renderebbero questa cifra del tutto irrisoria. Giusto per farvi rendere conto, perché se diciamo 10quadrilioni di dollari immaginiamo una cifra gigante ma non quanto, se la scriviamo per intero il valore è: 10.000.000.000.000.000 $. Mai visti tanti zeri.

A prescindere dal valore economico, questo particolare corpo celeste, ci fa comprendere quanto l’universo sia pieno di misteri, “oggetti”, pianeti e cose da scoprire. Chissà cosa ci riserverà in futuro.