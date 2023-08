Gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel sono nuovamente al centro di polemiche non di poco conto, dopo tutto quanto si è detto e discusso per il caro-voli che ha indubbiamente colpito milioni di utenti in tutta Italia (con la decisione del governo di calmierare i prezzi), ecco arrivare una nuova grana da risolvere quanto prima.

Una delle strade intraprese per cercare di limitare al massimo gli aumenti consisteva nella decisione di esporre il cartello con i prezzi medi, così da segnalare eventualmente i furbetti che decidessero di innalzarli ulteriormente, disallineandosi da quanto altri fanno. Ciò non sembra essere tuttavia bastato, proprio perché i prezzi ultimamente sono volati alle stelle.

Benzina e Diesel, quanto costano oggi?

Sebbene gli attuali uomini di governo nel corso della campagna elettorale promettevano che il “2 davanti non si sarebbe mai più visto”, e che avrebbero attuato una forte riduzione delle “accise, perché lo Stato non deve speculare, nè guadagnare”, in questi giorni non sembrano essere proprio intenzionati a tagliare le accise.

La conferma arriva proprio da Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del made in Italy, il quale afferma che una simile decisione porterebbe ad un ammanco di “1 miliardo al mese, per un totale di 12 miliardi all’anno”, che andrebbero recuperati da altre parti, per questo motivo è meglio, secondo il Governo, mantenere le medesime accise, ma utilizzare il credito acquisito per ridurre il cuneo fiscale. Una scelta che a detta di molti appare essere fortemente discutibile, voi che ne pensate?