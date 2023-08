È da poco passata la festività del Ferragosto e il colosso Sony ha deciso bene di dare una rinfrescata al suo store di videogiochi. A partire dal 16 agosto 2023, in particolare, saranno infatti disponibili su tanti nuovi sconti ed offerte su tantissimi videogiochi. Scopriamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

PlayStation Store, al via i nuovi sconti ed offerte su tantissimi videogiochi

Questo è il momento giusto per acquistare un nuovo videogioco. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi giorni il noto colosso nipponico Sony ha reso disponibili tanti nuovi sconti ed offerte su PlayStation Store. Si tratta di nuove promozioni con cui sarà possibile portarsi a casa tanti titoli a dei prezzi super interessanti.

Le nuove offerte e sconti saranno però disponibili per un breve periodo di tempo. Come comunicato in queste ore, infatti, gli utenti avranno tempo dal 16 al 30 agosto 2023 per usufruire delle nuove promozioni. Tra i titoli disponibili, troviamo ad esempio il videogioco Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. Quest’ultimo ha un prezzo di listino di 99,99 euro, ma ora sarà possibile averlo con un notevole sconto ad un prezzo finale di soli 29,99 euro.

C’è poi il videogioco della nota serie GTA, ovvero GTA V. In questo caso, gli utenti dovranno pagare solo 19,79 euro anziché 59,99 euro. Per gli amanti della saga di Assassin’s Creed c’è poi disponibile sullo store il videogioco Assassin’s Creed Valhalla Deluxe. Anch’esso è proposto al momento con un grande sconto, che permetterà di acquistarlo a soli 22,49 euro anziché 89,99 euro.

Gli sconti e le offerte non finiscono ovviamente qui. Per scoprirli tutti, vi invitiamo comunque a recarvi sulla pagina ufficiale di PlayStation Store.