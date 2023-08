Spero che non vi siate mai imbattuti in una perdita di gas all’interno della vostra abitazione, può essere una situazione molto pericolosa ed addirittura fatale per alcune persone, soprattutto se non si accorgono subito del problema.

Fortunatamente, il gas a differenza del monossido di carbonio, non è inodore ed è quindi possibile accorgersi quasi subito della perdita. Il problema si pone quando si tratta di una perdita talmente piccola da non sentire l’odore. Fortunatamente la piattaforma Amazon ha un prodotto che potrebbe aiutarci anche in questo caso.

Amazon: non fatevi scappare il rilevatore di gas

Oggi vogliamo presentarvi TopTes PT199, un rilevatore di gas, adatto per GPL, metano, etano, propano, butano, gas naturale, gas di carbone, combustibile a gas, gas naturale liquefatto, ecc., e individuerà esattamente una perdita, riducendola il rischio di perdite di gas e mantenere la tua famiglia e la tua proprietà al sicuro.

Il rilevatore di gas utilizza più allarmi sia visivi che uditivi entro 0.5 secondi da un rilevamento. Quando il grafico a barre aumenta e il rilevatore emette un segnale acustico, sai che è stato rilevato del gas. L’allarme aumenta con la quantità di gas e lo schermo LCD diventa rosso quando la concentrazione di gas è elevata.

Il TopTes PT199 viene fornito con 2 batterie alcaline AAA, quindi sarai in grado di impostare il rilevatore e averlo pronto non appena lo riceverai. Il tempo di riscaldamento del sistema è di circa 30 secondi. La consistenza e il materiale antiscivolo lo rendono facile da impugnare. Con la custodia inclusa, il rilevatore di gas naturale è anche facile da riporre. Per soli 23.99 euro potrete mantenere la vostra casa al sicuro, inoltre è anche possibile inserire un coupon del valore del 5%. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.