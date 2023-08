Il notebook, PC, laptop HP 15s-fq5002sl è attualmente proposto in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon.

Stiamo parlando di un dispositivo dalle altissime prestazioni, proposto in offerta ad un prezzo abbastanza conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Notebook HP 15s-fq5002sl in offerta su Amazon

Il notebook in questione dispone di uno schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, Antiriflesso, Slim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC. Come processore troviamo un Intel Core i7 1255U raggiunge una velocità fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread.

Integrato ha anche il sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Inoltre è dotato di 16GB DDR4 di Ram da 3200Mhz integrata e non espandibile (2 x 8GB); per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB.

La tastiera è di colore Natural Silver (Argento), formato Full Size, dimensione standard con tastierino numerico completo; i tasti della tastiera contengono plastica riciclata a fine vita. La durata della batteria arriva fino a 70 ore e 30 minuti di utilizzo, perfetti per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Attualmente, seguendo questo link, potrete acquistarlo al prezzo di 729.99 euro.