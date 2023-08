TIM ha comunicato il 20 luglio scorso l’intenzione di aumentare i prezzi delle proprie tariffe per via dell’inflazione. I rincari scatteranno ogni anno a partire da aprile 2024. La compagnia telefonica, spiega in una nota ufficiale, che il canone sarà aumentato “in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’Istat, non tenendo conto di eventuali valori negativi dello stesso, maggiorato di un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali”. Gli incrementi in questione non potranno comunque superare il 10% annuo del valore complessivo. In soldoni, TIM andrà a calcolare il costo dei canoni sulla base della media ponderata degli indici dei prezzi al consumo dell’Eurozona in riferimento ai prezzi italiani. Dunque, secondo questo meccanismo. Se l’inflazione sale i prezzi salgono, ma se l’inflazione scenderà i prezzi non scenderanno.

TIM, questo sistema non protegge i consumatori

La “rimodulazione” è consentita dalla legge e consiste in una variazione di contratto unilaterale che consente all’operatore di correggere le tariffe in qualsiasi momento, Tuttavia, anche il consumatore è protetto, e si impone alla società di avvisarlo in tempo e di permettergli di cambiare eventualmente offerta senza penale alcuna.