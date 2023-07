Il colosso sudcoreano Samsung è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone di fascia media della serie Galaxy M. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy M44 e, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicati in rete i primi risultati benchmark sul portale Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M44, pubblicati in rete i primi risultati benchmark

In queste ultime ore è stato avvistato in rete uno dei prossimi smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M44. Quest’ultimo è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench.

Nello specifico, il numero di modello del device è Samsung SM-M446K. I risultati ottenuti sono stati di 1531 punti in single core e 3771 punti in multi core. Dai risultati dei benchmark sono poi ovviamente emerse alcune caratteristiche tecniche. Secondo quanto riportato, a bordo del nuovo device troveremo un processore di fascia alta, anche se di qualche anno fa.

Si tratta del soc Snapdragon 888, un processore ormai di tre anni fa ma che ha da dire la sua dal punto di vista prestazionale. A supporto, in ogni caso, sono presenti almeno 6 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, sembra che a bordo troveremo Android 13. Non c’è da preoccuparsi, comunque, dato che Samsung aggiorna sempre e piuttosto spesso i suoi device. Per il momento, questo nuovo smartphone dovrebbe debuttare per il mercato indiano. Non è comunque da escludere che Samsung possa decidere di portarlo ufficialmente anche dalle nostre parti.