Manca ormai davvero poco tempo all’arrivo ufficiale del nuovo SUV elettrico del noto marchio automobilistico Peugeot, eppure continuano a spuntare in rete nuove informazioni. Stiamo parlando della prossima generazione di Peugeot 3008 e, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate nuove foto spia che rivelano ancora una volta il design.

Peugeot 3008, nuovi rumors ed indiscrezioni sul prossimo SUV di Peugeot

Fra ormai un paio di mesi la casa automobilistica francese Peugeot toglierà i veli sulla nuova generazione di Peugeot 3008. Di questo SUV sappiamo già qualcosa ma, come già accennato, in queste ore sono state pubblicate in rete nuove foto spia. Da queste ultime, in particolare, ora possiamo dare un ulteriore sguardo a quello che sarà il design definitivo.

Nonostante siano ancora presenti diversi camuffamenti, possiamo comunque notare la presenza di dimensioni piuttosto importanti e non solo. Dalle foto è stato infatti confermato ancora una volta il cambio di look dei fari anteriori, ora di forma ancora più sottile. Anche questa volta non abbiamo a disposizione foto spia riguardanti anche gli interni del veicolo.

Tuttavia, sappiamo già che con questo nuovo SUV elettrico Peugeot adotterà un Panoramic i-Cockpit. Quest’ultimo sarà in sostanza un display curvo dalla diagonale molto elevata, ben 21 pollici per l’esattezza. Al suo interno verrà così integrato il sistema di infotainment e anche la strumentazione digitale.

Insomma, ogni giorno arrivano nuovi tasselli che vanno così ad aggiungersi al puzzle di informazioni riguardanti il nuovo SUV del marchio Peugeot. Ricordiamo che questo veicolo dovrebbe essere annunciato a breve, ovvero a settembre 2023.