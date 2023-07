Se avete una casa abbastanza grande, nella media, vi sarà sicuramente capitato di non ricevere bene il segnale Wi-Fi nelle stanze lontano da dove si trova il modem.

In questo caso l’unica soluzione è quella di acquistare un Wi-Fi Extender come quello che sta proponendo Amazon in offerta, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Wi-Fi Extender in offerta su Amazon

Questo Wi-Fi Extender riunisce più punti di accesso in un’unica rete wireless intelligente e ad alte prestazioni. Riceverete una maggiore potenza wireless per tutti i dispositivi connessi e portata elevata con wireless n (600 MBit/s / 2,4 ghz).

La sua registrazione è facile e sicura nella rete locale, basterà infatti premere il tasto wps. Il modem rileverà la posizione ottimale grazie al LED o alla fritzapp wlan. Connessioni e interfacce: punto di accesso Wi-Fi: compatibile con tutti i router Wi-Fi dotati degli standard radio 802.11n; Wi-Fi: 600 Mbit/s (2,4 GHz, 4 x 4, 40 MHz); collegamento alla rete elettrica a 230 V, 50 Hz.

Questo Wi-Fi Extender lo potete acquistare su Amazon a soli 29.99 euro invece di 37.99 euro, scontato appunto del 21%. Visitate questo link per maggiori informazioni a riguardo.