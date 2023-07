Come ben saprete ci sono moltissimi tipi di vacanza da poter fare, c’è a chi piace andare in villaggio ed avere tutte le comodità, a chi piace viaggiare giorno per giorno e anche quelli a cui piace campeggiare.

In quest’ultimo caso, nel caso vogliate piantare una tenda, ci sono delle attrezzature indispensabili da acquistare prima di partire. Una di queste è sicuramente una lampada solare, non avendo a disposizione la corrente. Ne abbiamo trovata una su Amazon ad un ottimo prezzo.

Lampada solare da campeggio ad un ottimo prezzo

La lanterna a manovella solare ha 4 opzioni di alimentazione, tra cui la carica del pannello solare, la manovella a dinamo, la connessione del cavo micro USB e la batteria interna ricaricabile da 3500 mAh. Anche la batteria si esaurisce l’elettricità, basta manovella per qualche tempo per fornire elettricità per la ricarica della luce o del cellulare. Niente più problemi di interruzione di corrente in nessuna situazione.

La lanterna da campeggio Zpincsipo viene aggiornata con una batteria Li-Po da 3500 mAh in grado di fornire 25 ore di illuminazione con la luminosità più bassa. L’indicatore diventerà verde una volta che sarà completamente carico entro 4 ore.

Durante le interruzioni di corrente di emergenza o disastri pericolosi come tornado e uragani, è in grado di generare elettricità per caricare il telefono cellulare o i dispositivi USB per una breve chiamata o un messaggio di testo durante un’emergenza, illuminare anche l’oscurità in condizioni domestiche o esterne, che è un kit di emergenza indispensabile per le forniture di preparazione. Insomma, potrebbe tornare utile in moltissimi casi, peccato non acquistarla per soli 29.99 euro. Seguite il link se interessati al prodotto!.