WindTRE domina e distrugge Iliad con 150GB al mese

Per un gestore come WindTRE risulta facilissimo battere la concorrenza grazie ad alcuni fattori inconfutabili. Il primo è sicuramente il nome, diventato ancora più altisonante nel corso degli anni grazie soprattutto alla fusione effettuata tra i due gestori che oggi compongono il celebre brand.

Il secondo aspetto corrisponde ovviamente alla grande qualità che il provider tratta, marchio di fabbrica che da sempre contraddistingue l’azienda. Dopo aver visto numerose offerte alternarsi nell’ultimo periodo, bisogna certamente constatare che di miglioramenti ce ne sono stati. A dimostrarlo è il numero degli utenti che è aumentato vertiginosamente da qualche mese a questa parte, complice anche il perfezionamento delle reti mobili.

WindTRE: nasce la nuova GO 150 TOP+ con tutto incluso nel prezzo, ecco cosa comprende

Ad oggi il celebre gestore WindTRE riesce ad offrire una soluzione che al suo interno vanta un numero di giga impressionante e minuti senza limiti verso tutti. Esatto, si parte proprio dalle telefonate che saranno libere verso qualsiasi gestore, senza alcuno scatto alla risposta e senza limiti di tempo. Lo stesso principio non vale per i messaggi: gli SMS sono disponibili infatti con un massimo di 200 invii, ovviamente anche in questo caso verso tutti.

Passando al punto forte del gestore, ovvero alla connessione mobile, la GO 150 TOP+ offre quanto desiderato da ogni utente che cerca un nuovo provider. Al suo interno infatti ci sono ogni mese 150 giga utili per la navigazione sul web, sfruttando lo standard di connessione 4G.

Queste sono solo alcune delle grandi peculiarità di cui il gestore può oggi vantarsi, siccome quella fino ad ora non menzionata corrisponde al prezzo. Questo infatti è di 5,99 euro al mese per tutti coloro che ricevono il messaggio di rientro da parte di WindTRE.