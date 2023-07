Disney+, incredibile novità per gli utenti ma la sorpresa è amara

Disney+ ha previsto una grande novità per i suoi utenti. La novità, presa d’ispirazione da Netflix, lascia l’amaro in bocca

Nel corso di queste ultime settimane numerose novità hanno interessato il campo delle tv streaming nel mondo. Ha fatto molto scalpore, ad esempio, la principale novità di Netflix con la messa al bando degli account condivisi tra utenti. Disney+, anche se per ora sugli account condivisi ha scelto una strategia differente rispetto a quella di Netflix, si è ispirata proprio al colosso americano per un’altra novità.

Disney+, a breve il ticket con la presenza delle pubblicità

Se gli utenti avranno ancora la possibilità di condivisione degli account, Disney+ vuole in qualche modo aumentare il suo bacino di entrate, anche attraverso nuove politiche commerciali diverse rispetto a quelle del passato.

La novità di Disney+ per il futuro a medio termine riguarda infatti l’arrivo delle pubblicità. Proprio come è già stato previsto da altre piattaforme streaming, tra cui proprio Netflix, anche il colosso americano a breve lancerà un ulteriore piano low cost che assicurerà all utenti l’accesso ai contenuti di tutta la piattaforma ma con un intervallo di annunci commerciali tra un contenuto e l’altro.

Una simile novità almeno per ora sarà legata solo al mercato americano, anche se non è da escludere in caso di conferma un’estensione anche a quello che è il bacino di utenza europeo della piattaforma, in continua crescita.

Per quanto concerne i pacchetti, invece, da verificare la presenza di un pacchetto Premium, il cui costo è attualmente pari a 8,99 euro con la garanzia di contenuti in 4K e con la possibilità di visione contemporanea su sei schermi, avrà un ritocco nel suo prezzo mensile.