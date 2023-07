Oggi la piattaforma di e-commerce Amazon propone un purificatore d’aria marca Leicke che permette di disinfettare l’aria che respiriamo all’interno di posti chiusi.

Il modello è il Pure O² ed è scontato del 10% sulla piattaforma. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

LEICKE Pure O² in offerta su Amazon

La lampada UVC integrata può rilasciare ultravioletti a onde corte da 200 ~ 275 nm per rimuovere alcune sostanze nocive. Gli ioni negativi decompongono le particelle nell’aria, migliorando la qualità dell’aria e promuovendo il metabolismo umano. L’intero processo di pulizia e disinfezione viene eseguito nel purificatore d’aria, in modo che i raggi UV e non fuoriescano l’ozono.

Il purificatore d’aria Leicke PureO2 dispone di un sistema di filtraggio 4 in 1. Il filtro HEPA ad alta efficienza può filtrare il 99,97% di polveri sottili, peli di animali, polline, acari, inquinamento atmosferico, PM2,5 e particelle ultra sottili sotto 0,3 micron. I filtri ai carboni attivi possono rimuovere l’odore di animali domestici, il fumo da cucina, l’odore di lettiera del gatto, e neutralizzare la formaldeide e altre sostanze nocive. Per persone con allergie e asma, proprietari di animali, fumatori e bambini.

Il suo “raggio di azione” copre ben 80 metri quadri ed è quindi ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni come appartamenti, salotti, camere da letto, camere da letto, fumatori, uffici, ecc. Attualmente è proposto scontato del 10% a soli 107.99 euro a questo link.